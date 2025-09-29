Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Benjamín Netanyahu y Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

El sector ultra del Gobierno hebreo critica la disculpa «servil» a Catar

Netanyahu telefoneó al primer ministro del país del Golfo desde la Casa Blanca para pedirle perdón por los ataques perpetrados en Doha a principios de mes

María Rego

María Rego

Lunes, 29 de septiembre 2025, 22:10

La disculpa ofrecida el lunes por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a Catar por el ataque perpetrado a principios de mes en Doha –en ... el que murieron seis personas– no sentó nada bien al sector ultraconservador del gabinete hebreo. El ministro de Finanzas, el extremista Bezalel Smotrich, condenó la llamada de su jefe al líder catarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, desde la Casa Blanca y la tachó de «vergüenza». También el titular de Seguridad Nacional, el ultra Itamar Ben Gvir, criticó el gesto.

