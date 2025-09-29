Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Trump y Netanyahu se estrechan las manos en una reunión anterior en el Despacho Oval. AFP

Reunión «crítica» entre Trump y Netanyahu: los 21 puntos para la paz en los que deben ponerse de acuerdo

El presidente de EE UU pedirá al primer ministro israelí este lunes en la Casa Blanca que renuncie a la anexión de Cisjordania y acepte una amnistía para los líderes de Hamás que dejen las armas

Miguel Pérez

Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:51

Donald Trump y Benjamín Netanyahu celebran este lunes una reunión que concentra el interés de todo el planeta. El presidente de Estados Unidos y el ... primer ministro israelí confrontarán sus opiniones sobre el plan de 21 puntos que la Casa Blanca ha redactado para poner fin a la guerra en Gaza y que tiene el beneplácito de una mayoría árabe y musulmana en Oriente Medio.

Te puede interesar

