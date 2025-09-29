Trump recibe a Netanyahu en la Casa Blanca: «Tengo mucha confianza» en un pacto para Gaza La portavoz estadounidense considera decisiva la reunión entre los dos mandatarios, pero advierte que tanto el primer ministro israelí como Hamás «saldrán algo descontentos» de la propuesta de Washington

Miguel Pérez Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:42 | Actualizado 17:58h. Comenta Compartir

Nadie quedará este lunes satisfecho con la reunión entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu, pero la Casa Blanca entiende que su plan de 21 apartados ... es el mejor que Israel y Hamás podrán tener para la paz en Gaza. Las dos partes en guerra «saldrán algo descontentas», ha señalado la portavoz del Ejecutivo, Karoline Leavitt, a los periodistas que aguardan ante la residencia presidencial.Pese a que en un primer avance, la reunión entre el presidente de EE UU y el primer ministro hebreo se anunció en abierto, con algunos medios asistiendo a los primeros minutos de la conversación, como cuando el líder ucraniano Volodímir Zelenski, salió escaldado del Despacho Oval, al final el encuentro será íntegro a puerta cerrada.

President Trump greets Prime Minister Netanyahu at the White House 🇺🇸pic.twitter.com/z7gsEHjY5o — Trump War Room (@TrumpWarRoom) September 29, 2025 Netanyahu llegó sobre las 16.150 horas (en España) al aeropuerto procedente de Nueva York, De ahí se dirigió directamente a la Casa Blanca donde Trump le ha recibido en la puerta. Los dos se han estrechado las manos. «Tengo mucha confianza», le ha dicho el mandatario republicano. Leavitt ha considerado de vital importancia que los dos dirigentes lleguen este lunes a un principio de acuerdo. Esta anuencia facilitaría desarrollar el resto del proceso, ya que algunos de los 21 apartados del plan estadounidense deberán ser sometidos a algunas modificaciones. Los países árabes han enviado sus correcciones.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Casa Blanca