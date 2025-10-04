Netanyahu excluye a sus ministros ultras de la reunión de urgencia tras la respuesta de Hamás a Trump

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, convocó una reunión de emergencia durante la noche del viernes después de que Hamás presentara su respuesta aceptando ... el plan de paz para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump. Pero no incluyó a los ministros de extrema derecha Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, según informan medios hebreos.

A la reunión asistieron los jefes de seguridad, el ministro de Defensa, Israel Katz, y el titular de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer. La ausencia de los dos dirigentes ultras es significativa. Hasta ahora habían condicionado la política de Israel en la Franja. Netanyahu, presionado por Trump para que inicie el camino hacia la paz, optó por sacar de la convocatoria a los dos ministros que se oponen al cese de la invasión del enclave.

Smotrich criticó con dureza a Netanyahu por detener los ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel en la Franja para ajustarse al plan de paz diseñado por Trump. «La decisión del primer ministro de parar la ofensiva en Gaza y, por primera vez, llevar a cabo negociaciones sin estar bajo fuego es un grave error», alertó el ministro de extrema derecha que lidera el partido de coalición Sionismo Religioso. En esta ocasión, Netanyahu ha preferido no escucharle y seguir las directrices que llegan desde Estados Unidos, el gran aliado de Tel Aviv.