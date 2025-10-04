Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Efe

Líderes mundiales instan a aprovechar esta «oportunidad para la paz»

Los principales países europeos elogian el plan de Trump y se ofrecen para apoyar el proceso que libere a los rehenes y logre el alto del fuego

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Sábado, 4 de octubre 2025, 19:59

Comenta

Buena parte de los principales líderes mundiales, incluidos los representantes de países árabes, celebraron la decisión de Hamás de aceptar el plan de paz para ... Gaza propuesto por Donald Trump y liberar a los rehenes israelíes aún en su poder. El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió «a todas las partes aprovechar la oportunidad para poner fin a un conflicto trágico». Los mandatarios europeos se ofrecieron para apoyar la negociación en busca de un alto el fuego definitivo. Y tanto Catar como Egipto, que han actuado como mediadores, confían en una «segura y rápida» liberación de los cautivos y en el final del «derramamiento de sangre de los palestinos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a una comunidad a indemnizar con más de un millón de euros a un vecino que cayó en la escalera y sufrió daño cerebral
  2. 2 Muere el joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  3. 3 Muere tras chocar su coche con un árbol y salir ardiendo en Antequera
  4. 4 Un hombre de 84 años mata a puñaladas a su mujer, de 83, en Marbella
  5. 5 Málaga, una de las provincias en las que a más mujeres hay que llamar tras el cribado de mama
  6. 6 Luto en el mundo de la cultura: fallece la artista malagueña Adelfa Soto a los 88 años
  7. 7

    Miguel Herrán, el malagueño que triunfa en Instagram y en el cine: «Tengo claro quién soy»
  8. 8 Ocho heridos en un incendio en una lancha turística en el puerto de Fuengirola
  9. 9

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide «negociar los detalles»
  10. 10 Calor de agosto, noches tropicales y posibles lluvias: el tiempo cambiante que llega a Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Líderes mundiales instan a aprovechar esta «oportunidad para la paz»

Líderes mundiales instan a aprovechar esta «oportunidad para la paz»