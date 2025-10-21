Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kushner y Witkoff posan con algunos de los últimos rehenes devueltos por Hamás. Foro de Familias

Hamás intenta incluir a tecnócratas afines en el futuro gobierno de transición de Gaza

JD Vance llega a Israel en mitad de la creciente alarma en EE UU ante la posibilidad de que Netanyahu ordene desplegarse al ejército por la negativa de los islamistas a desarmarse

Miguel Pérez

Martes, 21 de octubre 2025, 12:36

Comenta

Hamás planea infiltrarse en el próximo Gobierno de transición de Gaza. La emisora pública israelí KAN ha informado este martes de que la organización islamista ... ha desarrollado un plan secreto para posicionar a algunos afines y habría suministrado sus nombres a Egipto, así como los de los mediadores que intervienen en la confección de esta autoridad de tecnócratas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  2. 2 Una mujer abofetea y tira del pelo a una médica de familia del centro de salud del Perchel en Málaga
  3. 3 El fundador de La Meridiana deja una millonaria herencia a los marbellíes
  4. 4 Archivan la denuncia por malos tratos contra el concejal Jacobo Florido
  5. 5 Las apps y servicios que han caído con Amazon Web Services: de bancos y telefonía a videojuegos famosos
  6. 6

    El mapa de las precipitaciones en Málaga: estos son los lugares en los que más llueve
  7. 7 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  8. 8 Investigan el apuñalamiento de un hombre cuando salía del campo de fútbol de Guadalmar
  9. 9 Muere un tripulante de Greenpeace tras ser trasladado en helicóptero a Málaga
  10. 10

    Una asociación de mayores de El Burgo denuncia que la Diputación de Málaga les ha embargado 20.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Hamás intenta incluir a tecnócratas afines en el futuro gobierno de transición de Gaza

Hamás intenta incluir a tecnócratas afines en el futuro gobierno de transición de Gaza