Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tanques y equipos blindados de ingeniería en la línea militar israelí. Reuters

Israel bombardea el sur de Rafah tras un ataque de Hamás a sus tropas con un misil

El gabinete de Benjamín Netanyahu organiza una reunión de urgencia para analizar el estado del alto el fuego en Gaza

M. Pérez

Domingo, 19 de octubre 2025, 12:11

Comenta

La aviación israelí ha bombardeado este domingo el sur de Gaza después de que sus fuerzas terrestres hayan mantenido un «intercambio de fuego» con un ... grupo de combatientes de Hamás. Este es el segundo altercado de gravedad que se produce desde el comienzo del alto el fuego hace un a semana. El viernes, una patrulla militar disparó también contra un grupo de milicianos que abrió fuego contra sus posiciones después de abandonar uno de los múltiples túneles que la organización islamista todavía conserva bajo la Franja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Antonio Banderas tras la boda de su hija: «Ha habido lagrimillas, pero de felicidad»
  2. 2 El misterio de los cadáveres de Coín: la investigación apunta a una intoxicación
  3. 3 Los policías que salvaron a un hombre que saltó al vacío en Vélez: «Lo hemos sujetado como si fuera la última cosa en la Tierra»
  4. 4

    Trump y Maduro concentran tropas en el Caribe y se preparan para la guerra
  5. 5

    Una sentencia avala la remodelación de la estructura de la Gerencia Municipal de Urbanismo en Málaga
  6. 6 Cambios de tráfico desde esta semana en el entorno de Martínez Maldonado por las obras del metro de Málaga
  7. 7

    Nuevo centro comercial para Málaga: el proyecto en el suelo de Salyt encara su aprobación definitiva
  8. 8

    Marbella aumenta su población en 600 personas al mes y rebasa ya los 172.00 habitantes
  9. 9

    André Rieu, el rockstar de la música clásica con millones de seguidores: «Soy un tipo normal»
  10. 10

    El mirador de la Camorra: el lugar de Alameda desde donde se pueden ver hasta cinco provincias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Israel bombardea el sur de Rafah tras un ataque de Hamás a sus tropas con un misil

Israel bombardea el sur de Rafah tras un ataque de Hamás a sus tropas con un misil