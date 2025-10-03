Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un proyectil de Israel hace blanco en Gaza. EFE

Hamás acepta el plan de paz de Trump

Se pliega a liberar a todos los rehenes a cambio de un alto el fuego y a iniciar una negociación inmediata para el resto de puntos de la propuesta

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Viernes, 3 de octubre 2025, 22:00

Comenta

Al final, Hamás ha decidido no esperar a que acabe el último plazo otorgado por Donald Trump para que responda a su plan de paz ... y ha emitido un comunicado agradeciendo los esfuerzos del presidente estadounidense para poner fin al conflicto y aceptando algunas de sus condiciones. Las más relevantes son la liberación de todos los rehenes israelíes que obran aún en su poder -tanto vivos como muertos- a cambio de un alto el fuego permanente y la cesión del poder de Gaza a un gobierno de tecnócratas palestinos sin afiliación política. Además, la organización islamista anuncia que está abierta a negociar inmediatamente el resto de los 20 puntos planteados por Trump.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a unos propietarios a pagar 16.000 euros a sus vecinos del piso de abajo por los daños que causó una plaga de chinches
  2. 2 Despiden a la directora de una oficina bancaria que, con un sueldo de 7.345 euros al mes, faltaba para irse a la peluquería
  3. 3 El SAS comienza a llamar una por una a las 2.000 mujeres con resultados no concluyentes en el cribado de cáncer de mama
  4. 4 Condenan a una comunidad a indemnizar con más de un millón de euros a un vecino que cayó en la escalera y sufrió daño cerebral
  5. 5 La manifestación improvisada en Málaga por la flotilla de Gaza obliga a cortar el tráfico en el Centro
  6. 6 Ryanair estrena nueve rutas este invierno en el aeropuerto de Málaga
  7. 7 Muere el joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  8. 8 Un joyero persigue al atracador que lo encañonó en Fuengirola y logra que la policía lo detenga
  9. 9 Reabre el restaurante más antiguo de Comares con sus tradicionales migas, pero también con nuevos platos
  10. 10 La manifestación improvisada en Málaga por la flotilla de Gaza obliga a cortar el tráfico en el Centro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Hamás acepta el plan de paz de Trump

Hamás acepta el plan de paz de Trump