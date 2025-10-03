Hamás acepta el plan de paz de Trump

Al final, Hamás ha decidido no esperar a que acabe el último plazo otorgado por Donald Trump para que responda a su plan de paz ... y ha emitido un comunicado agradeciendo los esfuerzos del presidente estadounidense para poner fin al conflicto y aceptando algunas de sus condiciones. Las más relevantes son la liberación de todos los rehenes israelíes que obran aún en su poder -tanto vivos como muertos- a cambio de un alto el fuego permanente y la cesión del poder de Gaza a un gobierno de tecnócratas palestinos sin afiliación política. Además, la organización islamista anuncia que está abierta a negociar inmediatamente el resto de los 20 puntos planteados por Trump.

La organización que provocó la guerra con Israel con su ataque terrorista del 7 de octubre de 2023, afirma que ha llevado a cabo «amplias consultas dentro de sus instituciones de liderazgo, con facciones y fuerzas palestinas, y con mediadores y partes amigas, para llegar a una posición responsable con respecto al plan del presidente Donald Trump» y que «valora los esfuerzos árabes, islámicos e internacionales, así como los del presidente estadounidense, encaminados a poner fin a la guerra en Gaza, asegurar un intercambio de prisioneros, asegurar la entrada inmediata de ayuda humanitaria, rechazar la ocupación de la Franja y prevenir el desplazamiento de nuestro pueblo».

Hamás añade que «en consonancia con el logro de un alto el fuego completo y la retirada total de la Franja de Gaza», aprueba «la liberación de todos los cautivos israelíes, siempre que se garanticen las condiciones necesarias sobre el terreno para dicho intercambio», y afirma su disposición «a entablar negociaciones inmediatas, a través de mediadores, para discutir los detalles de este proceso».

«El movimiento también reafirma su acuerdo para transferir la administración de la Franja de Gaza a una autoridad palestina compuesta por tecnócratas independientes, con base en el consenso nacional y con el respaldo árabe e islámico», reza el comunicado.

«En cuanto a otras cuestiones de la propuesta del Presidente Trump relativas al futuro de Gaza y los derechos inalienables del pueblo palestino, éstas están vinculadas a una postura nacional palestina unificada, basada en las leyes y resoluciones internacionales pertinentes, y se discutirán dentro de un marco nacional integral en el que Hamás participará activa y responsablemente», concluye la organización integrista.