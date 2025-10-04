Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los gazatíes llevan casi dos años viviendo entre escombros. EFE

Los palestinos ven una salida tras dos años en el infierno

El 7 de octubre de 2023, el mundo se volcó con Israel tras los atentados de Hamás, pero luego se indignó ante la matanza de civiles en Gaza

J. Gómez Peña

Viernes, 3 de octubre 2025

A apenas unos días del segundo aniversario del 7 de octubre de 2023, Hamás acepta iniciar el camino hacia la paz en Gaza. Aquel día, ... milicianos islamistas penetraron en Israel, asesinaron a más de 1.200 personas y secuestraron a 251. El país hebreo, que cuenta con uno de los ejércitos más poderosos del mundo, se sintió vulnerable. La opinión pública internacional rechazó el ataque y mostró su solidaridad con las víctimas. El Gobierno de Benjamín Netanyahu inició de inmediado la invasión de la Franja para liberar a los cautivos y destruir a Hamás. Esa ofensiva ha causado más de 66.000 muertos entre la población palestina y ha levantado una ola de indignación en las cuatro esquinas del planeta.

