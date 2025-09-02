Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cientos de reservistas israelíes se congregaron este martes en Tel Aviv para anunciar que no seguirán combatiendo en la que consideran una «guerra ilegal». EFE

Decenas de miles de reservistas israelíes se suman a la operación para invadir Ciudad de Gaza

Las discrepancias en la cúpula de Seguridad de Israel no han hecho cambiar de opinión a un Netanyahu decidido a arrasar la «capital de Hamás»

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:34

Entre 40.000 y 50.000 reservistas de Israel han recibido la carta de reclutamiento para que se sumen a la invasión de Ciudad de ... Gaza. Las tropas israelíes avanzan y la situación humanitaria es cada vez más grave en el mayor núcleo urbano de la Franja donde otras 13 personas, tres de ellas niños, han muerto en las últimas 24 horas debido al hambre y la desnutrición, ha informado el Ministerio de Salud. Los barrios próximos a la playa se han convertido en un enorme campo para desplazados donde la gente levanta tiendas y se mete allí con lo puesto. Después de dos años de bombardeos y desplazamientos, la mayoría se resiste a regresar al sur, a la supuesta «zona humanitaria» de Al Mawasi.

