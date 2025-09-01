Netanyahu desoye a los responsables de seguridad y apuesta por imponer un gobierno militar a Gaza

Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, no aceptó que el gabinete de seguridad votara en torno a un posible pacto por fases con Hamás e impuso ... su apuesta por un acuerdo integral basado en la liberación de todos los rehenes y el desarme de los islamistas. La reunión en la que se abordó el asunto comenzó el domingo por la tarde, se alargó hasta la madrugada y se vivieron momentos de tensión, según medios locales, por las diferencias entre la voluntad del mandatario y la opinión de los responsables de seguridad.

El jefe del ejército, Eyal Zamir, es partidario de la propuesta que hay sobre la mesa para garantizar la salida segura de al menos diez cautivos y alertó de que la invasión es el preludio de una Administración en manos de militares. Ministros ultranacionalistas como la responsable de Asentamientos, Orit Strock, llamaron «cobarde» al general por anteponer la necesidad de un acuerdo al final de la que llaman «capital de Hamás», en referencia a Ciudad de Gaza.

Los tanques israelíes avanzan en la zona, el mayor núcleo urbano de la Franja, donde ya controlan más del 40% del territorio. A su paso dejan muerte, más de un centenar de fallecidos en las últimas 24 horas, y una destrucción total porque van dinamitando barrio a barrio para evitar que los civiles puedan regresar algún día a sus casas. La operación prosigue imparable y el jefe del ejército alertó a los responsables políticos que con la actual estrategia «van a instaurar un Gobierno militar, su plan nos está llevando allí, comprendan el significado». Zamir cuenta con el respaldo de los responsables del Mossad y Shin Bet al respecto.

Debate sobre el posible genocidio

Otra de las implicaciones de la campaña militar es la acusación sobre lo que esto supone. El 86% de los 500 miembros de la Asociación Internacional de Estudiosos del Genocidio votaron a favor de una resolución que defiende que «las políticas y acciones de Israel en Gaza cumplen con la definición legal de genocidio del artículo II de la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948)». Este movimiento se suma al proceso que tiene abierto la Justicia internacional desde diciembre de 2023.

4.200 euros propone la Administración Trump dar a cada gazatí para que abandone el enclave de forma temporal o permanente. La idea forma parte de un documento de 38 páginas donde se detallan las intenciones de Washington para la Franja.

Netanyahu cuenta con la luz verde de Donald Trump para llegar hasta el final y el diario 'The Washington Post' reveló detalles del plan en marcha para hacer de la Franja «la Riviera de Oriente Medio». Bajo las siglas GREAT (que corresponden a reconstrucción, aceleración económica y transformación), fuentes anónimas revelaron al medio estadounidense una propuesta que busca convertir el enclave en un centro tecnológico y ofrecer a los gazatíes 4.200 euros a cada uno para que salgan temporal o permanentemente.

En un documento de 38 páginas se explica que la Franja quedará bajo la tutela de Washington durante la próxima década, «hasta que un Gobierno palestino reformado y desradicalizado esté listo para ocupar su lugar». Este plan convence a Israel, pero no a los aliados árabes como Jordania o Egipto, que se niegan a acoger más refugiados palestinos en sus fronteras.