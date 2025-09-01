Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Destrozos en el barrio de Al-Rimal en Ciudad de Gaza tras un ataque israelí. AFP

Netanyahu desoye a los responsables de seguridad y apuesta por imponer un gobierno militar a Gaza

El primer ministro israelí insiste en alcanzar un acuerdo con Hamás que contemple la liberación de todos los rehenes y el desarme de los islamistas, lo que genera tensiones en su gabinete y con el ejército

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:10

Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, no aceptó que el gabinete de seguridad votara en torno a un posible pacto por fases con Hamás e impuso ... su apuesta por un acuerdo integral basado en la liberación de todos los rehenes y el desarme de los islamistas. La reunión en la que se abordó el asunto comenzó el domingo por la tarde, se alargó hasta la madrugada y se vivieron momentos de tensión, según medios locales, por las diferencias entre la voluntad del mandatario y la opinión de los responsables de seguridad.

