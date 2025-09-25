Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Abás inverviene por videoconferencia en la Asamblea General de la ONU. Ep

Abás promete un gobierno sin Hamás y avisa: «No vamos a irnos de nuestra tierra»

El presidente de la Autoridad Palestina exige a la milicia que entregue las armas y pide a la comunidad internacional que ampare sus derechos

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Nueva York

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:53

El líder de un país devastado, con más de 65.000 muertos a sus espaldas, se presentó este jueves por videoconferencia ante la 80 Asamblea ... General de la ONU tras haber sido vetado por EE UU, que no ha concedido visados a su delegación, en incumplimiento de sus obligaciones internacionales. Mahmud Abás tenía la misión de representar la resiliencia del pueblo palestino, cuyo mayor acto de desafío es la promesa de «vivir y sobrevivir» al exterminio en marcha. «No importa cuánto sangren nuestras heridas ni cuánto dure el sufrimiento, no van a quebrar nuestra voluntad», prometió.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los andaluces podrán deducirse hasta 100 euros de las cuotas del gimnasio en la declaración de la Renta
  2. 2 Los acompañantes del sacerdote detenido en Torremolinos señalaron que llevaba «mucha droga»
  3. 3 Un ladrón se encontró el cadáver tiroteado de un joven en Fuengirola y le robó sus pertenencias
  4. 4 Hacienda empieza a pagar a los mutualistas jubilados: el mensaje que está enviando la Agencia Tributaria
  5. 5 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  6. 6 Los supermercados más caros y baratos según la OCU (y lo que puedes ahorrarte en Málaga si eliges bien)
  7. 7

    Vía libre al proyecto de oficinas y alojamientos temporales en el histórico Cortijo Jurado de Málaga
  8. 8 San Diego Comic-Con Málaga recibe a los héroes: miles de personas acceden ya al paraíso friki
  9. 9 Desalojado y suspendido el pleno de Málaga cuando la edil de Vox intervenía sobre violencia de género
  10. 10

    Málaga cuenta ya con el quirófano de neurocirugía más avanzado de Andalucía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Abás promete un gobierno sin Hamás y avisa: «No vamos a irnos de nuestra tierra»

Abás promete un gobierno sin Hamás y avisa: «No vamos a irnos de nuestra tierra»