Abás promete un gobierno sin Hamás y avisa: «No vamos a irnos de nuestra tierra»

El líder de un país devastado, con más de 65.000 muertos a sus espaldas, se presentó este jueves por videoconferencia ante la 80 Asamblea ... General de la ONU tras haber sido vetado por EE UU, que no ha concedido visados a su delegación, en incumplimiento de sus obligaciones internacionales. Mahmud Abás tenía la misión de representar la resiliencia del pueblo palestino, cuyo mayor acto de desafío es la promesa de «vivir y sobrevivir» al exterminio en marcha. «No importa cuánto sangren nuestras heridas ni cuánto dure el sufrimiento, no van a quebrar nuestra voluntad», prometió.

Había también un mensaje político, o más bien una apuesta hacia el plan de paz adoptado con la Declaración de Nueva York, que recoge el sueño de Oslo sobre la creación de dos Estados viviendo en paz uno junto a otro. Pese a la hostilidad manifiesta del Gobierno de EE UU, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) tendió la mano «al señor Donald Trump» para trabajar con él en la elaboración del plan de paz «aprobado en la conferencia del 22 de septiembre, de forma tal que nos encaminemos hacia una paz justa y hacia la cooperación regional».

Era un grito al vacío, porque EE UU ni siquiera participó en la conferencia del lunes, en la que 12 países se sumaron formalmente a los 149 que previamente ya habían reconocido el Estado palestino, incluyendo a España. Entre los nuevos Estados que lo legitiman están Francia, Portugal, Bélgica, Luxemburgo, Gran Bretaña, Canadá y Australia. Abás les agradeció «esa postura noble», considerada tardía por muchos y un premio al terrorismo de Hamás, según Israel y EE UU.

Abás les aseguró que «Hamás no tendrá ningún papel que desempeñar en el gobierno» de la posguerra gazatí. En su discurso, el presidente de la ANP ha «rechazado que se equipare la solidaridad con la causa palestina con el antisemitismo» y ha vuelto a condenar los actos terroristas de Hamás del 7 de octubre, recordando que «no representan al pueblo palestino ni tampoco su lucha justa por la libertad y la independencia». Su posición es la de reclamar a Hamás que entregue las armas, «al igual que otras facciones». En ese sentido, señaló: «Tendrán que deponer las armas, entregándoselas a la Autoridad Palestina como parte de un proceso para establecer las instituciones de un Estado único con un sistema jurídico y unas fuerzas armadas propias».

Elecciones en un año

La ANP planea llevar a cabo elecciones en Palestina antes de final de año para legitimar su autoridad como gobierno de posguerra, pero siempre con una determinación inquebrantable: «No vamos a irnos de nuestra tierra. Nuestros pueblos se quedarán enraizados como los árboles, como las rocas. Resurgiremos desde debajo de los escombros para reconstruir».

Abás cree que «ha llegado la hora de que la comunidad internacional haga lo correcto» para que se cumpla el derecho legítimo de su pueblo de no estar bajo ocupación, «ni depender de las oscilaciones políticas en Israel». El sueño de Oslo no ha perdido vigencia bajo el estruendo de las bombas, porque vive en su gente: «Queremos vivir en libertad, en seguridad y con paz, como los demás pueblos del mundo, en un estado independiente y soberano con las fronteras previas a 1967 y con Jerusalén Oriental como capital».

EE UU tiene su propio plan, que no ha desvelado. Donald Trump se reunió el miércoles durante su visita a la ONU con los líderes de Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Jordania. «Todo el mundo quiere que se acabe esa guerra», contó ayer el presidente durante su encuentro con Erdogan en el Despacho Oval, donde ignoró la invitación de Abás y se centró en su plan: «Creo que vamos a cerrar un trato pronto», prometió. «Ahora tengo que reunirme con Israel», advirtió. Ese encuentro se producirá el lunes en la Casa Blanca, donde el primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu, será recibido por cuarta vez este año.

Trump exige la entrega de todos los rehenes, vivos o muertos. «Y los quiero todos ahora», advirtió. Según su estimación, quedan en manos de Hamás unos 20 vivos y 38 muertos. Su principal interlocutor es Arabia Saudí, con quien dice tener «un diálogo muy fuerte», pero la voz definitoria parece ser la de Israel, que según fuentes de la prensa hebrea tiene previsto anunciar la anexión de Gaza el lunes tras el encuentro con Trump, que serviría de respaldo a la invasión.