António Costa, durante su intervención en la ONU. Reuters

La UE exige en la ONU que Rusia acabe la guerra de Ucrania

Mercedes Gallego

Viernes, 26 de septiembre 2025, 01:33

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, llevó este jueves a la Asamblea General de Naciones Unidas un mensaje de advertencia y de compromiso multilateral: « ... Si aceptamos la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ningún país estará jamás seguro». En su discurso pronunciado en la sede de la organización en Nueva York, el dirigente del viejo continente conminó a Rusia a que ponga fin a la guerra.

