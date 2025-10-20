Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Volodímir Zelenski y Donald Trump en su encuentro del pasado agosto en la Casa Blanca. Reuters

Zelenski asegura estar listo para reunirse con Trump y Putin en Budapest

El jefe del Kremlin se enfrenta a dificultades para llegar a la capital húngara debido a que la aviación rusa tiene prohibido sobrevolar el espacio europeo

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Lunes, 20 de octubre 2025, 19:42

Comenta

Lo que Vladímir Putin y Donald Trump, líderes respectivamente de Rusia y Estados Unidos, puedan hablar en su próximo encuentro en Budapest preocupa en Kiev. ... Es por ello que Volodímir Zelenski, el presidente de Ucrania, ha asegurado este lunes estar listo para participar también en dicho encuentro en la capital de Hungría. Esta reunión tiene por objetivo llegar a un acuerdo de paz definitivo que pudiera poner fin a la guerra que empezó en 2022.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambio de hora en octubre: cuándo habrá que modificar los relojes para el horario de invierno
  2. 2

    El mapa de las precipitaciones en Málaga: estos son los lugares en los que más llueve
  3. 3 Rompe una botella de cristal en la cabeza a una mujer sin mediar palabra en la estación de autobuses de Málaga
  4. 4 Una mujer abofetea y tira del pelo a una médica de familia del centro de salud del Perchel en Málaga
  5. 5 El fundador de La Meridiana deja una millonaria herencia a los marbellíes
  6. 6 El terral marcará desde hoy la semana más calurosa del otoño en Málaga
  7. 7 Las apps y servicios que han caído con Amazon Web Services: de bancos y telefonía a videojuegos famosos
  8. 8

    Abre Salitre, el nuevo restaurante de Juanjo Carmona en Benalmádena
  9. 9

    Preocupación en Mercamálaga por la revocación de las licencias a los mayoristas
  10. 10

    Los inversores de Catar buscan un socio para la gestión del puerto de San Andrés en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Zelenski asegura estar listo para reunirse con Trump y Putin en Budapest

Zelenski asegura estar listo para reunirse con Trump y Putin en Budapest