La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. EFE

Kallas afirma que el éxito de la reunión de Budapest depende de la participación de Ucrania y la UE

Insiste en que la presión tiene que ser contra Rusia y no contra Kiev, «la víctima de la agresión» y que ceder territorio sólo hará que Putin «vuelva a usar la fuerza» en el futuro

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Lunes, 20 de octubre 2025, 16:05

Comenta

Tan solo un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump enfriara las posibilidades de entregar misiles Tomahawk a Ucrania y de pedirle a ... Kiev que entregue el territorio ocupado del Donbas a Rusia, la Unión Europea (UE) ha arropado al líder ucraniano Volodímir Zelenski. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha insistido en que «la presión tiene que ser sobre el agresor: Rusia» y que el encuentro del presidente ruso, Vladímir Putin, y Trump «no logrará nada, si Ucrania y la UE no participan».

