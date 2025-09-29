Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Mesa electoral en Dormund, donde los conservadores han alcanzado la alcaldía por primera vez en 80 años. Reuters

La ultraderechista AfD fracasa en su asalto a tres alcaldías en Renania del Norte-Westfalia

Los conservadores consiguen imponerse en el mayor número de consistorios en el que fuera feudo socialdemócrata

Juan Carlos Barrena

Lunes, 29 de septiembre 2025, 08:33

La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ha fracasado en su intento de afianzarse en el populoso y occidental estado federado alemán de Renania del Norte- ... Westfalia. La formación xenófoba y antieuropea no consiguió hacerse con ninguna de las alcaldías en las tres grandes ciudades –Gelsenkirchen, Hagen y Duisburgo- en las que aspiraba a imponer a sus candidatos en la segunda vuelta de las elecciones municipales y comunales celebradas este domingo.

