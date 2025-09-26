La ultra AfD tendrá que buscar nueva sede nacional tras ser desahuciada por su casero en Berlín

La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) tendrá que abandonar su sede central en la capital alemana el año próximo por orden judicial, tras perder un ... proceso contra su casero, que acusó a la formación xenófoba y antieuropea de incumplimiento de contrato. Aunque AfD consiguió que la Audiencia de Berlín rechazará su expulsión inmediata del edificio que ocupa desde 2022 en el barrio de Wittenau del distrito de Reinickendorf, el partido no podrá evitar la rescisión anticipada del contrato de alquiler.

El propietario del edificio, el inversor austríaco Lukas Hufnagl, había exigido que Alternativa para Alemania abandonara inmediatamente su sede nacional al considerar que había violado una de las cláusulas del contrato por celebrar su fiesta electoral para los comicios generales del pasado 23 de marzo en el patio interior del edificio de oficinas, un evento no autorizado por el acuerdo de alquiler. Como la formación se negó a desalojar sus oficinas, Hufnagl presentó una demanda de desahucio ante los tribunales.

El juez Burkhard Niebisch estableció que la exigencia del demandante de que Alternativa para Alemania abandonara su sede de manera inmediata carecía de validez por no haber amonestado antes a la polémica formación. La semana pasada había fracasado un intento de acuerdo extrajudicial entre las partes. En esas negociaciones, AfD ofreció aplazar su salida del edificio hasta el 30 de octubre de 2026 a cambio de aceptar un aumento del alquiler del 6%. El demandante rechazó esa oferta y optó por esperar a la sentencia judicial.

Esta puede ser apelada en una instancia superior. El propietario del objeto inmobiliario dejó abierta esa posibilidad. La sentencia establece además que Alternativa para Alemania deberá abandonar la mayor parte de sus oficinas de su sede nacional antes del 30 de septiembre de 2026 y el resto hasta el 31 de diciembre de ese año, prácticamente la prórroga que deseaba la controvertida formación, que se enfrenta a la marginación y el aislamiento del resto de los partidos políticos en Alemania.

Negativa para alquilar

La todavía sede de la segunda fuerza política y principal partido de la oposición en el Bundestag, el Parlamento federal, se encuentra en un barrio muy alejado del centro de la capital alemana. Pese a que en Berlín existen numerosos edificios de oficinas vacíos y la oferta de ese tipo de objetos inmobiliarios es grande, Alternativa para Alemania tuvo dificultades en su momento para encontrar un lugar donde alojar su sede central. No le resultará fácil ahora buscar otra opción en el espacio de un año.

La polémica formación continúa, pese a todo, al alza en los sondeos de intención de voto en Alemania, donde en las últimas encuestas empata e incluso supera a los gobernantes conservadores del canciller federal, el cristianodemócrata Friedrich Merz. Sobre todo en el este del país, en los nuevos Estados federados surgidos tras la desaparición de la comunista RDA en 1990, Alternativa para Alemania se ha hecho fuerte y supera en muchos casos a los partidos tradicionales.

Un sondeo de esta semana del instituto demoscópico Infratest Dimap revela que AfD obtendría en los comicios del Estado de Macklemburgo-Antepomerania que tendrán lugar el año próximo un 38% de votos, más del doble que los conseguidos en las elecciones de 2021. Los socialdemócratas de la primera ministra de esa región, Manuela Schwesig, caerían hasta un 19% y sus socios cristianodemócratas (CDU) hasta un 13%. La ultraderecha supera ya ampliamente a la suma de los dos.

Tendencias similares se registran en la también germano oriental Sajonia-Anhalt, donde el sondeo más reciente atribuye a AfD un 39% de votos, muy por delante de la gobernante CDU con un 27%. Pero también se afianza en occidente. En Baviera, feudo tradicional de la conservadora Unión Socialcristiana (CSU), el instituto Forsa concede a la ultraderecha un 19% de votos, seis puntos más que hace un año.