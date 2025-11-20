Ucrania considera «absurdo» el plan de paz negociado entre Washington y Moscú

La hoja de ruta que Estados Unidos ha negociado con Rusia para lograr la paz en Ucrania ya está sobre la mesa del presidente Volodímir ... Zelenski, que espera discutirlo en los próximos días con su homólogo americano, Donald Trump. El plan que se filtró el miércoles a diferentes medios estadounidenses ya no es un secreto, y se confirma que incluye algunas condiciones que Kiev ha rechazado en ocasiones anteriores, como son las concesiones territoriales, la reducción de sus Fuerzas Armadas a la mitad, el veto a la presencia de tropas internacionales dentro de sus fronteras, y la prohibición de acceder a la OTAN y de contar con misiles de largo alcance en su arsenal.

Diferentes fuentes aseguran que, además, se exige la oficialidad del idioma ruso en todo el país y la reinstauración de la iglesia ortodoxa de Moscú. A cambio, siempre según las filtraciones que se han producido, Rusia garantizaría que no volverá a atacar Ucrania ni cualquier otro país europeo con una reforma constitucional que así lo recoja. El diario 'The Telegraph' añade que el Kremlin pagaría un canon por el usufructo del Donbás.

Según el aséptico comunicado oficial de la presidencia ucraniana, la propuesta «podría servir para intensificar los esfuerzos diplomáticos» y alcanzar «un fin digno a la guerra» entre los dos países eslavos. «Desde principios de este año, Ucrania ha apoyado las propuestas del presidente Trump para poner fin al derramamiento de sangre. Estamos dispuestos a trabajar de forma constructiva con Estados Unidos y nuestros socios en Europa y el resto del mundo para lograr la paz», reza el texto.

Sin embargo, las primeras reacciones no oficiales en el país invadido fueron de estupor e indignación. Incluso dentro del partido que lidera Zelenski. Según la agencia local Interfax, el presidente del Comité de Política Exterior y Cooperación Interparlamentaria del Consejo Supremo, Oleksandr Merezhko, criticó que no haya propuestas concretas en los 28 puntos de un plan que tachó de «provocación rusa para desorientar a los aliados de Ucrania y agitar a la sociedad».

Además, Merezhko subrayó que el plan está redactado por uno de los principales aliados de Vladímir Putin, Kirill Dmitriev, y lo tildó de «absurdo», convencido de que se trata de una maniobra disuasoria «para fingir que el Kremlin hace algo», porque «Putin está intentando ganar tiempo y evitar las sanciones estadounidenses».

El diario 'Kyiv Independent' se expresó en líneas similares al considerar que el proyecto de Trump «empuja a Ucrania hacia la capitulación», ya que hace suyas las principales aspiraciones de Moscú e incluso hace concesiones a las que Putin parecía haber renunciado ya. Menos contundente y más diplomático, el viceministro de Asuntos Exteriores, Sergiy Kyslytsya, se limitó a calificar el plan de «poco realista» en X, donde añadió que es «una manipulación de la información destinada a influenciar las emociones de la gente».

Kyslytsya se refería al plan aún como «rumores», ya que, oficialmente, no se han hecho públicos sus términos. No obstante, diferentes medios han dado a conocer algunos de los más relevantes. Y polémicos. El principal es la cesión de todo el territorio del Donbás, una región industrial compuesta por dos provincias: Lugansk, prácticamente controlada por Rusia en su totalidad, y Donetsk, escenario en torno a la ciudad de Pokrovsk de las batallas más encarnizadas de la actualidad.

Según el diario 'The Wall Street Journal', la propuesta recoge la creación de una zona desmilitarizada para evitar choques. Hace ya meses, Zelenski reconoció que podría verse obligado a ceder territorio, pero abogaba por congelar la frontera en lo que ahora es el frente de guerra. Si aceptase el plan de Washington, estaría ofreciendo a Putin tierras que no ha logrado conquistar por la fuerza. «Sería una traición», se limita a decir a este periódico un militar destacado en el frente de Pokrovsk. «Queremos la paz, pero no a cualquier precio. Sobre todo, no humillando a los compañeros que han caído defendiendo Ucrania», sentencia.

Desde Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, se ha limitado a señalar que «poner fin a una guerra compleja y mortífera como la de Ucrania requiere un amplio intercambio de ideas serias y realistas», y que «para lograr una paz duradera, ambas partes deberán aceptar concesiones difíciles pero necesarias». Con el objetivo de determinar cuáles son, en Kiev ya se encuentran algunos altos cargos militares de la superpotencia americana.