Personal de rescate trabaja junto a un edificio bombardeado el miércoles por Rusia en la ciudad ucraniana de Ternópil. AFP

Ucrania considera «absurdo» el plan de paz negociado entre Washington y Moscú

El borrador incluye cesiones territoriales y la reducción a la mitad de sus Fuerzas Armadas, líneas rojas de Zelenski

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:40

Comenta

La hoja de ruta que Estados Unidos ha negociado con Rusia para lograr la paz en Ucrania ya está sobre la mesa del presidente Volodímir ... Zelenski, que espera discutirlo en los próximos días con su homólogo americano, Donald Trump. El plan que se filtró el miércoles a diferentes medios estadounidenses ya no es un secreto, y se confirma que incluye algunas condiciones que Kiev ha rechazado en ocasiones anteriores, como son las concesiones territoriales, la reducción de sus Fuerzas Armadas a la mitad, el veto a la presencia de tropas internacionales dentro de sus fronteras, y la prohibición de acceder a la OTAN y de contar con misiles de largo alcance en su arsenal.

