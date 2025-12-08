Starmer, Macron y Merz se reúnen con Zelenski en Londres tras las críticas de Trump «por no leer el plan de paz»

Volodímir Zelenski ha llegado hoy a Londres para participar en un encuentro en Downing Street junto al primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente francés, ... Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, en un momento en el que la propuesta de paz presentada por la administración estadounidense se ha convertido en el principal foco de discrepancias entre Washington, Kiev y varias capitales europeas. El viaje de Zelenski fue confirmado por su oficina poco antes de su llegada y forma parte de una serie de contactos urgentes iniciados tras la difusión del borrador del plan estadounidense, cuyo contenido preliminar ha sido discutido en los últimos días por los gobiernos implicados.

El borrador transmitido por Estados Unidos a Ucrania incluía elementos territoriales controvertidos, entre ellos ajustes en las regiones orientales, lo que provocó un intercambio de opiniones entre ambas delegaciones durante las conversaciones mantenidas la semana pasada en el país norteamericano. Zelenski afirmó que no existe «una visión unificada sobre Donbás» entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia, y subrayó que cualquier acuerdo deberá incorporar garantías de seguridad que impidan una reanudación del conflicto.

En este contexto, el encuentro de Londres pretende aclarar el margen real de negociación del plan estadounidense y evaluar qué papel puede desempeñar Europa en el proceso. Además, según fuentes europeas, los gobiernos de Reino Unido, Francia y Alemania consideran necesario definir con precisión las obligaciones de seguridad que acompañarían un alto el fuego.

A su llegada, Zelenski declaró, según 'The Kyiv Independent', que el propósito del viaje consiste en coordinar con los socios europeos los pasos inmediatos en torno a las negociaciones y garantizar que cualquier iniciativa preserve la soberanía de su país. El medio ucraniano añadió que Zelenski reiteró su posición conocida desde el inicio de la invasión: la necesidad de contar con compromisos internacionales verificables antes de aceptar cualquier cese de hostilidades.

Starmer por su parte afirmó que Reino Unido no solicitará a Ucrania que acepte el plan estadounidense y que el Gobierno británico continuará manteniendo la misma posición que en encuentros anteriores, según la cual un acuerdo sin garantías sólidas carecería de viabilidad. El primer ministro añadió que la coordinación europea constituye un elemento esencial para evitar interpretaciones divergentes entre los aliados occidentales.

Macron confirmó que estaría presente en Londres y repitió la posición francesa de que Europa debe participar directamente en la definición del marco de seguridad que acompañaría un posible acuerdo. En cuanto a Alemania, Merz no realizó declaraciones públicas en las horas previas a la reunión, aunque varios medios alemanes difundieron que portavoces gubernamentales insistieron en la importancia de mantener la unidad europea frente al contenido preliminar del borrador norteamericano.

El trasfondo político de la jornada se intensificó tras las declaraciones del presidente Donald J. Trump durante el fin de semana. Y es que Trump afirmó que Zelenski «no había leído» el plan de paz propuesto por Washington, a lo que Zelenski respondió planteando qué ocurriría si Rusia decidiera reanudar las operaciones militares después de una firma precipitada, manifestado así la preocupación ucraniana respecto a la ausencia de garantías firmes con respecto a Moscú.

Cercanía entre Washington y Moscú

La prensa estadounidense publicó ayer que la nueva estrategia de seguridad nacional elaborada por la administración Trump fue recibida favorablemente por el Kremlin, y que algunos analistas europeos interpretan ciertos pasajes del documento como un intento de redefinir la relación bilateral entre Washington y Moscú, un contexto que ha llevado a varios gobiernos europeos a reforzar su coordinación para evitar que un eventual acuerdo se diseñe sin su participación directa.

La reunión en Downing Street se enmarca en la continuidad de los contactos iniciados tras la cumbre de Londres de marzo de este año, cuyo objetivo consistía en estudiar la creación de un mecanismo multinacional de seguridad para Ucrania. Aunque esa estructura aún no ha sido formalizada, sigue presente en las conversaciones entre los gobiernos europeos, especialmente en relación con la viabilidad de un alto el fuego supervisado internacionalmente.

Desde Downing Street informaron que no habrá rueda de prensa conjunta tras el encuentro, y los gobiernos participantes se limitaron a confirmar que las discusiones continuarán en los próximos días y que todavía no hay definición respecto a los principales puntos del borrador estadounidense. Las posiciones de partida continúan separadas en aspectos esenciales como el futuro de las regiones ocupadas, la naturaleza de las garantías de seguridad y el calendario de una posible negociación formal.