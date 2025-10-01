Rusia toma las riendas del Consejo de Seguridad de la ONU

En un mes decisivo para la paz mundial, con Palestina, Ucrania e Irán sobre la mesa, la suerte ha querido que sea Rusia quien presida ... el Consejo de Seguridad de la ONU. Lo primero que hizo el embajador ruso Vassily Nebenzia fue llamar a su colega estadounidense, Mike Waltz, juramentado en el cargo el pasado día 20, tras haber servido como Consejero de Seguridad Nacional de Donald Trump en la Casa Blanca.

«Fue una muy buena conversación, me cayó muy bien», admitió Nebenzia. «Y aunque esto suene arrogante, creo que fue recíproco». Esa sintonía entre las dos potencias será decisiva, pese a que el embajador advirtió que «nos guste o no nos guste, estamos en un mundo multipolar».

El presidente Trump ha amenazado a Rusia con sanciones si no firma la paz de Ucrania, una de las guerras que se ha propuesto terminar. Esas medidas punitivas, recordó, no se aprobarían en el Consejo de Seguridad de la ONU que va a presidir, porque Rusia utilizaría su derecho a veto para impedirlo, sino que serían en consenso con los países europeos, para quienes Nebenzia tuvo las palabras más denostadoras. «Mira en qué estado está la política europea hoy, es simplemente miserable».

Como muestra puso las negociaciones con Irán para reactivar el tratado nuclear de 2018, que según él estaban «a punto de alcanzar un acuerdo», hasta que EE UU llamó para ordenarles que lo cancelaran. Como consecuencia, la iniciativa de Rusia y China en el Consejo de Seguridad que buscaba una prórroga de seis meses para continuar las negociaciones, fracasó el viernes pasado y dio lugar a la entrada en vigor de las sanciones contra la república islámica. «Ahora siguen diciendo que están listos para continuar el diálogo y buscar una solución política, pero, francamente, han demostrado que no son más que peones y compinches de un país que decide todo».

Rusia aplaude el plan de paz presentado por Trump para resolver la guerra en Oriente Próximo, pero su embajador destacó que los países árabes no ven con buenos ojos el papel de Tony Blair en ese gobierno de posguerra, «dado que fue quien incendió la región con la guerra de Irak». Su propósito es elevar la reunión trimestral sobre Oriente Medio que se celebra los días 22 y 23, coincidiendo a continuación con el 80 aniversario de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas. La intención de Moscú es magnificar ese momento para recalcar que «la ONU no es una reliquia del pasado». Además, Nebenzia iniciará el proceso para abrir la selección de un nuevo secretario general que sustituya al portugués António Guterres y que, según el consenso, podría ser una mujer de Europa del Este.