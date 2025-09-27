Lavrov en la ONU: «Cualquier agresión a Rusia recibirá una respuesta que no deje duda alguna»

En el último mes los drones rusos han forzado el cierre de aeropuertos en Polonia y Noruega; Dinamarca y Rumanía han interceptado drones sobre sus ... instalaciones militares; los cazas rusos han violado el espacio aéreo de Estonia y se han acercado tanto a Alaska que las fuerzas estadounidenses y canadienses fueron despachadas para impedir que cruzaran su espacio aéreo. Aun así, es Rusia quien denuncia ser víctima de preparativos para atacarla.

«Cualquier agresión contra mi país recibirá una respuesta decisiva que no deje duda alguna», advirtió amenazador el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. Para el diplomático ruso, que habló este sábado en su turno ante la 80 Asamblea General de la ONU, los miembros de la OTAN y la UE están manipulando estos incidentes como excusa para un ataque que ya se está preparando, en respuesta a una agresión «grave» de Rusia contra un país de la Alianza Atlántica, «acusaciones que el presidente Putin rechaza», aclaró.

Moscú, cuyo embajador se hizo famoso por negar en el Consejo de Seguridad que su país fuera a invadir Ucrania mientras las tropas rusas cruzaban la frontera, asegura que la OTAN y la UE también están manipulando a su población para justificar el rearme militar. «Les dicen a sus votantes que la guerra con Rusia sería inevitable y entonces obligan a ajustarse el cinturón».

En su intervención, el ministro ruso apeló a «la especial responsabilidad de EEUU en el mundo para evitar una guerra que afectaría a toda la humanidad». El presidente Donald Trump ha reiterado en las últimas semanas estar muy decepcionado con Putin por no haber mostrado voluntad para acabar con la guerra de Ucrania, después de la inversión diplomática que hizo al recibirlo con todos los honores en Alaska. Trump se ha cansado de que Putin le deje mal e intenta aglutinar al mundo en torno a «fuertes sanciones» que empezarían por atacar el mercado energético ruso, privándole de sus principales clientes.

Al contraataque, Lavrov dijo que su país está decepcionado por la falta de resultados de aquella histórica cumbre bilateral. «Esperábamos el diálogo ruso-estadounidense después de la cumbre en Alaska», admitió, convencido de que la nueva administración estadounidense se acercaba a una solución «realista» de la crisis ucraniana, pero tras su reunión con Zelenski esta semana, Trump ha dado un giro de 180 grados al decir que Ucrania podría conservar todo su territorio en el acuerdo de paz que se negocie. Hasta ahora Trump consideraba eso impensable, dada la superioridad militar rusa, pero la paciencia de Zelenski y sus artes diplomáticas han dado frutos, para desencanto ruso.

«Buscábamos una corrección pragmática sin una postura ideológica contra Rusia», lamentó.