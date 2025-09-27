Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sergei Lavrov se dirige al auditorio en la Asamblea General de la OTAN. Reuters

Lavrov en la ONU: «Cualquier agresión a Rusia recibirá una respuesta que no deje duda alguna»

El ministro de Exteriores denuncia en la Asamblea General que la OTAN y la UE «manipulan» las incursiones de drones en Europa para justificar un posible ataque a su país

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:17

En el último mes los drones rusos han forzado el cierre de aeropuertos en Polonia y Noruega; Dinamarca y Rumanía han interceptado drones sobre sus ... instalaciones militares; los cazas rusos han violado el espacio aéreo de Estonia y se han acercado tanto a Alaska que las fuerzas estadounidenses y canadienses fueron despachadas para impedir que cruzaran su espacio aéreo. Aun así, es Rusia quien denuncia ser víctima de preparativos para atacarla.

