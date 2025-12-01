Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una turista china en Moscú. AFP

Putin abre las puertas de Rusia a los turistas chinos

Los viajeros del gigante asiático, uno de sus grandes aliados geopolíticos, podrán acceder al país sin visado

Álex Bustos

Moscú

Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:40

El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó este lunes un decreto que permite a los chinos que quieran visitar el país euroasiático hacerlo durante 30 días ... sin necesidad de solicitar un visado. La medida sigue el principio de reciprocidad, ya que los rusos pueden viajar al gigante asiático de la misma forma desde agosto de 2025. Estos guiños responden tanto a la amistad entre ambas potencias que ha reforzado la guerra como al intento de Moscú de impulsar su mercado turístico, que ahora depende en gran medida del visitante nacional.

