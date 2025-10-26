Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un retrato del líder del PKK, Abdulá Ocalan.

El PKK retira a todos sus combatientes de Turquía tras 40 años de lucha armada

El Partido de los Trabajadores del Kurdistán confirmó en mayo su disolución como parte del proceso de paz

María Rego

Domingo, 26 de octubre 2025, 19:14

El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) dio este domingo un paso más en el proceso de paz iniciado con Turquía. Tras cuarenta años ... de lucha armada, y unos 45.000 muertos como consecuencia, el grupo comunicó la retirada de «todas sus fuerzas» de territorio otomano. Sabri Ok, miembro de la organización, considerada terrorista por Ankara, la Unión Europea y Estados Unidos, fue el encargado de realizar el anuncio en una rueda de prensa convocada en el norte de Irak, donde se espera que los guerrilleros sean redestinados. Allí, entre dos grandes fotografías de su líder, Abdulá Ocalan, encarcelado desde 1999, subrayó la «trascendencia histórica» de la medida para poner fin a un conflicto que hasta hace unos meses parecía enquistado.

