Moscú asegura que no ha acordado los puntos del plan de paz con EE UU

La propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, sería muy beneficiosa para Rusia en la mayoría de sus puntos. Moscú sin embargo aseguró este viernes que ... no discutió con Washington sobre este plan de paz que se hizo público recientemente. El mismo portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró en su rueda de prensa diaria que su país no fue consultado. «Vemos algunas novedades, pero oficialmente no hemos recibido nada» aseguró. Añadió que «no hubo una discusión sustancial de estos puntos».

«Lo que sabemos es lo que leímos en los medios de comunicación» aseveró el mismo representante del poder ruso. Se mostró crítico con esta información y explicó que Rusia está abierta a negociar pero para que eso suceda «no estamos listos para discutirlo con altavoces». Algunos de los principales puntos incluirían que Ucrania y EE UU reconocería Crimea y Donbás como territorio ruso, reduciría sus fuerzas armadas, no habría tropas extranjeras en sus fronteras, se comprometería a no entrar nunca en la OTAN, entre otros aspectos. El mismo también incluiría el levantamiento de sanciones contra Moscú.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha rechazado este viernes el plan de paz propuesto por Estados Unidos. No obstante, Washington le ha dado de plazo hasta el próximo jueves para aceptarlo, bajo la amenaza de suspender el suministro de armas y el intercambio de Inteligencia si Kiev se niega. Peskov aseguró, por su parte, que el espacio que tiene Zelenski para tomar decisiones independientes «está menguando en proporción al territorio que pierde mientras las fuerzas rusas continúan avanzando».

Puntos polémicos

Aunque el plan es más beneficioso para Moscú que para Kiev y Vladímir Putin se ha mostrado optimista, no está muy claro que acepte finalmente algunos de los puntos que suponen concesiones rusas. Por ejemplo, Ucrania estaría protegida por Occidente. Además Moscú también se vería obligado a usar activos congelados para pagar proyectos de reconstrucción del país liderado por Zelenski. El punto más polémico para el Kremlin sería renunciar a las partes de las provincias anexionadas que por ahora no controla, como es el caso de Jersón y Zaporiyia, donde perdió puntos clave como la capital homónima de la primera región. Actualmente con la ley rusa es inconstitucional ceder territorios a otros países y según Moscú estos, aunque no estén bajo su dominio, son legítimamente suyos bajo la legislación del país euroasiático.

El mismo Putin reiteró el pasado jueves en su visita al frente que «los objetivos de la operación especial deben alcanzarse incondicionalmente». Cuando declaró la guerra el 24 de febrero de 2022 aseguró como objetivos «desnazificar» y «desmilitarizar» Ucrania. Esto implicaba que las fuerzas armadas rusas buscaban principalmente evitar que se uniera a la OTAN, convertirla en un Estado influenciado por Moscú y recuperar territorios que fueron del imperio ruso.