El presidente ruso, Vladímir Putin, en una reunió en el Kremlin. AFP

Moscú asegura que no ha acordado los puntos del plan de paz con EE UU

Putin apunta que los objetivos de la guerra en Ucrania deben alcanzarse «incondicionalmente»

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:52

La propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, sería muy beneficiosa para Rusia en la mayoría de sus puntos. Moscú sin embargo aseguró este viernes que ... no discutió con Washington sobre este plan de paz que se hizo público recientemente. El mismo portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró en su rueda de prensa diaria que su país no fue consultado. «Vemos algunas novedades, pero oficialmente no hemos recibido nada» aseguró. Añadió que «no hubo una discusión sustancial de estos puntos».

