Zelenski rechaza el plan de Estados Unidos y Trump le da hasta el jueves para aceptarlo

Coincidiendo con la celebración en Ucrania del Día de la Dignidad y la Libertad, su presidente, Volodímir Zelenski, exigió este viernes «una paz digna» y ... rechazó el plan de paz propuesto por Estados Unidos en los términos que recogen sus 28 puntos. Pero lo hizo de la forma más diplomática posible para evitar airar a su homólogo en la superpotencia americana. «Valoramos los esfuerzos de Estados Unidos, del presidente Trump y de su equipo para poner fin a esta guerra. Estamos trabajando en el documento elaborado por la parte estadounidense», añadió.

«Es uno de los momentos más difíciles de nuestra historia», afirmó poco después de un discurso televisado. «Estamos ante la tesitura de perder la dignidad o arriesgarnos a perder un aliado clave», reconoció en referencia a Estados Unidos, que, según diferentes fuentes, está haciendo «la mayor presión hasta ahora» para obligar a Kiev a claudicar. Y Trump confirmó a la cadena de televisión Fox News que ha dado de plazo hasta el jueves que viene para que Zelenski acceda a su propuesta. «Ya he tenido muchos plazos, y si las cosas van bien tiendes a extenderlos. Pero el jueves es definitivo», sentenció el republicano.

«Tenemos que elegir entre 28 puntos muy difíciles o afrontar un invierno durísimo, el más difícil hasta ahora, y nuevos riesgos», apuntó Zelenski después de hablar con sus aliados europeos más cercanos. El primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller Alemán, Friedrich Merz, todos ellos miembros de la Coalición de los Voluntarios que apoya a Kiev, ratificaron su respaldo al líder ucraniano y se sumaron a sus reticencias sobre las cesiones territoriales. La propuesta que la Casa Blanca supuestamente ha negociado con Rusia -algo que el Kremlin todavía niega- recoge la cesión de todo el territorio del Donbás, incluido el que Moscú no ha sido capaz de ocupar en casi cuatro años de guerra total y doce desde que estallaron las hostilidades en la región.

«Un agresor y una víctima»

El mandatario ucraniano siempre ha sostenido que esa es una de sus líneas rojas y, según el portavoz del gobierno alemán, Stefan Kornelius, los líderes europeos consideran que cualquier debate territorial debe partir de la actual línea del frente. Eso supondría la entrega de toda la provincia de Lugansk y algo más de la mitad de Donetsk, donde se libran actualmente los combates más intensos. Además, tanto Kiev como sus aliados europeos rechazan la reducción a 600.000 del número de efectivos de las fuerzas armadas ucranianas, ya que se consideran la principal garantía de seguridad para el país, sobre todo ante la obligación de renunciar por escrito al acceso a la OTAN y al despliegue de tropas extranjeras en su territorio.

Kornelius enfatizó que cualquier propuesta debe conducir hacia una «paz justa y duradera» y que las negociaciones deben tener en cuenta «los intereses de Ucrania y de Europa». En eso incidió también la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas: «Para que cualquier plan tenga éxito, debe contar con las aportaciones de Ucrania y de Europa. Y tenemos que entender que en esta guerra hay un agresor y una víctima. Y aún no tenemos noticia de ninguna concesión por parte de Rusia, que continúa bombardeando ciudades ucranianas en las que el 93% de los objetivos son infraestructuras civiles. Si realmente quisiera la paz, podría haber accedido hace tiempo a un alto el fuego».