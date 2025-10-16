Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente chino, Xi Jinping, en una comparecencia en Pekín. AFP

El MI5 cree que China supone una «amenaza grave» para el Reino Unido

El jefe del Servicio de Inteligencia considera que países como el Gigante asiático, Rusia e Irán son un «riesgo mayor» que el terrorismo

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Jueves, 16 de octubre 2025, 19:31

Comenta

El director general del MI5, Ken McCallum, advirtió ayer en un discurso pronunciado en la sede central de la agencia en Thames House (Londres), de ... que las amenazas procedentes de Estados como China, Rusia e Irán representan hoy para el Reino Unido un riesgo «tan serio o incluso mayor» que el del terrorismo, lo que, en su opinión, obliga a una transformación profunda de la inteligencia británica, «la más significativa desde el 11 de septiembre» de 2001. Con un tono grave y sostenido, McCallum describió un escenario de seguridad en el que la actividad hostil de origen estatal se ha intensificado de forma notable, hasta el punto de situar a su servicio ante «una nueva era de amenazas», en la que debe operar «con la misma urgencia y determinación» con que respondió al auge del terrorismo yihadista hace dos décadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  2. 2 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  3. 3 El restaurante La Cosmopolita cierra tras 15 años como referente en Málaga
  4. 4 Vende las joyas de la anciana a la que cuida en Málaga e intenta tirarse por la ventana cuando su familia la descubre
  5. 5 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  6. 6 Alameda se paraliza ante el desahucio de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 94% de discapacidad
  7. 7 Otra jornada de caos de tráfico en la zona Este con atascos de diez kilómetros en La Cala del Moral
  8. 8 La lluvia irrumpe en Málaga: más chubascos y tormentas hasta el mediodía en estas zonas
  9. 9 Muere un obrero de 25 años al quedar sepultado cuando cavaba una zanja junto a una casa en Alcaucín
  10. 10 Apuñalamiento en Palma-Palmilla: evacúan a un hombre de 45 años al Hospital Regional de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El MI5 cree que China supone una «amenaza grave» para el Reino Unido

El MI5 cree que China supone una «amenaza grave» para el Reino Unido