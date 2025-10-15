Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una mujer reza frente a una iglesia católica en el norte de China. AFP

China recrudece su represión al cristianismo con arrestos masivos

El régimen detiene a varias decenas de pastores y fieles de la Iglesia de Sión, una de las congregaciones clandestinas más importantes del país

Jaime Santirso

Pekín

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:51

Comenta

China ha recrudecido su represión religiosa mediante una redada contra la Iglesia de Sión, una de las congregaciones clandestinas más importantes del país, en la ... que ha detenido a decenas de sus miembros. Esta operación representa el mayor golpe al cristianismo dentro de sus fronteras desde la campaña punitiva generalizada de 2018.

China recrudece su represión al cristianismo con arrestos masivos