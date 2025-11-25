Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Emmanuel Macron. AFP

Macron niega que Francia vaya a enviar a sus jóvenes a la guerra de Ucrania

El presidente galo matiza las polémicas declaraciones del jefe del Estado Mayor y recuerda que el objetivo de la Coalición de Voluntarios es mandar tropas tras un hipotético acuerdo de paz

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Martes, 25 de noviembre 2025, 17:25

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha matizado las polémicas declaraciones de la semana pasada del general Fabien Mandon, jefe del ejército galo. La intención de « ... sus palabras fue deformada, (…) las sacaron de contexto», defendió el jefe del Estado en una entrevista difundida este martes por la mañana en la cadena de televisión M6 y en RTL, la emisora de radio privada más escuchada en el país vecino. El inquilino del Elíseo quitó hierro a la intervención del responsable de las fuerzas armadas.

