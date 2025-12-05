Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los presidentes francés, Emmanuel Macron, y chino, Xi Jinping, hablan durante una visita a Dujiangyan. Reuters

Macron concluye su visita a China pidiendo más inversiones en Francia y sin avances para Ucrania

El presidente francés se reúne de nuevo con Xi Jinping en la ciudad de Chengdu en busca de réditos de última hora antes de partir

Jaime Santirso

Pekín

Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:26

Tras el siempre exigente paso por Pekín, el presidente galo, Emmanuel Macron, concluye este viernes su cuarta visita de Estado a China en la ciudad ... de Chengdu. Allí ha mantenido un segundo encuentro con Xi Jinping, una extraordinaria cortesía –el líder no acostumbra a acompañar a mandatarios extranjeros fuera de la capital– que evidencia la relevancia que el gigante asiático concede a Francia en este juego de intereses cruzados y, en ocasiones, enfrentados.

