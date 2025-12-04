Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Macron y Xi se saludan este jueves en Pekín. AFP

Macron busca oportunidades económicas en China ante la tensión general de la UE con Xi

El presidente francés inicia su cuarta visita de Estado al gigante asiático, marcada por los intentos de resolver la guerra de Ucrania y con la que pretende desbloquear nuevos acuerdos comerciales

Jaime Santirso

Pekín

Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:43

Comenta

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha iniciado este jueves su cuarta visita de Estado a China, con la que busca su particular modo de casar ... la interdependencia económica con un contexto geopolítico cada vez más hostil. Así, su viaje adopta un marcado carácter comercial, pero tiene por contexto general las tensiones entre el gigante asiático y la Unión Europea, así como el choque de dos visiones del mundo, escenificado en la invasión rusa de Ucrania y sus respectivos apoyos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidos una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal en una trama de blanqueo en Málaga
  2. 2 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  3. 3 Once médicos de guardia, intoxicados en la cafetería del Hospital Clínico de Málaga
  4. 4

    Los tribunales dan carpetazo al caso Mitjana: avalan que Málaga ha compensado a los vecinos y controlado el ruido en la zona
  5. 5 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  6. 6 Muere un hombre de 79 años en un choque en Rincón de la Victoria
  7. 7 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  8. 8 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  9. 9 El viento tumba un árbol y varias cornisas de un edificio y derriban una marquesina frente a los Baños del Carmen
  10. 10

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Macron busca oportunidades económicas en China ante la tensión general de la UE con Xi

Macron busca oportunidades económicas en China ante la tensión general de la UE con Xi