Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Yermak camina detrás de Zelenski en una visita al frente. AFP

El jefe de gabinete de Zelenski destituido por corrupción anuncia su marcha al frente para luchar contra Rusia

Andriy Yermak defiende su «inocencia» mientras el presidente ucraniano envía al asesor de Seguridad Rustem Umerov a negociar con EE UU un «final digno de la guerra» que ve cercano

M. Pérez

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:32

Comenta

«Voy al frente y estoy preparado para cualquier represalia». El exjefe de gabinete del presidente de Ucrania anunció su intención de sumarse a una ... brigada militar para combatir a los rusos en unas declaraciones efectuadas a 'The New York Post' horas después de ser destituido bajo sospechas de corrupción. Andriy Yermak aprovechó para defenderse de cualquier posible acusación –aún no ha sido imputado formalmente de delito alguno– y aseguró que es «una persona honesta y decente. Me repugna toda la inmundicia dirigida a mí, y me repugna aún más la falta de apoyo de quienes saben la verdad», añadió.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga enciende una mágica Navidad
  2. 2 Hallan sin vida a Nicolás, un joven de 28 años desaparecido hace más de dos semanas en Marbella
  3. 3 Málaga rescata a un buque mercante que llevaba varios días a la deriva con 17 tripulantes sin víveres ni combustible
  4. 4 Expertos alertan que Andalucía recibirá las mayores lluvias previstas este domingo: dos provincias en aviso
  5. 5 Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en una montaña en Asturias
  6. 6 Golpe al narcotráfico en Vélez-Málaga: recuperan siete viviendas sociales utilizadas para el cultivo de marihuana
  7. 7 Un detenido por el crimen a puñaladas en Yunquera
  8. 8 Las tiendas abren en Málaga los domingos y festivos por Navidad
  9. 9 Andalucía anuncia un plan ante la gripe y recomienda el uso de mascarillas en centros sanitarios y residencias a partir del 1 diciembre
  10. 10 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El jefe de gabinete de Zelenski destituido por corrupción anuncia su marcha al frente para luchar contra Rusia

El jefe de gabinete de Zelenski destituido por corrupción anuncia su marcha al frente para luchar contra Rusia