Friedrich Merz y Volodímir Zelenski, en su encuentro en Berlín. AFP

Una 'habitación secreta' para Merz y Zelenski en Berlín para conversar con Trump y sus aliados europeos

La videoconferencia ha sido blindada contra el espionaje ruso y reúne a la UE, la OTAN y los seis países con un alto peso en Europa que se han coaligado para buscar la paz en Ucrania, donde no figura España

Miguel Pérez

Miércoles, 13 de agosto 2025, 14:54

La cumbre virtual sobre la guerra de Ucrania convocada este miércoles por el canciller alemán se desarrollará desde una sala secreta del Gobierno en Berlín. ... Así lo ha publicado el diario 'Bild', donde se afirma que Friedrich Merz ha elegido un «piso secreto» en coordinación con los servicios secretos con el fin de que no pueda ser espiada por la Inteligencia rusa.

