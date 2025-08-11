Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kaja Kallas, en una reunión anterior con los ministros de Exteriores de Francia, Alemania y el Reino Unido. Efe

Europa apoya la «paz justa» en Ucrania que busca EE UU pero sin cesiones a Rusia

Los ministros europeos de Exteriores coinciden en ejercer «presión» sobre Moscú con más sanciones para evitar «futuras agresiones»

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Lunes, 11 de agosto 2025, 21:23

La cercanía de la cita en Alaska entre Donald Trump y Vladímir Putin ha acelerado los movimientos diplomáticos. Los ministros de Exteriores de la Unión ... Europea, a los que se sumó por videoconferencia su homólogo ucraniano, Andrii Sybiha, se han citado este lunes para unir fuerzas y pactar una estrategia en apoyo a Kiev. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, dejó claras las líneas a seguir: «La unidad transatlántica, el apoyo a Ucrania y la presión sobre Rusia». Así, defiende, llegará el fin de la invasión rusa de Ucrania.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestada por apuñalar a su pareja, también detenido por romperle una botella en la cara en un hotel de Málaga
  2. 2 Gran despliegue para auxiliar a un joven que sufrió graves cortes al entrar a su casa por la ventana en Málaga
  3. 3 Sorpresa en el cielo: Una espectacular bola de fuego «artificial» cruza Málaga y Andalucía
  4. 4 Fallece un ciclista de 67 años en la carretera de Alhaurín el Grande
  5. 5 El fraude de la factura con el IBAN cambiado: un clásico que hace estragos entre las pymes
  6. 6 Sitios y planes para ver las Perseidas en Málaga
  7. 7 El aviso de un funcionario de la Seguridad Social: «Tu vida laboral no refleja tus años reales de cotización»
  8. 8

    «Hay oportunidades laborales brutales en el sector de la ciberseguridad, y no sólo para informáticos: mírame a mí»
  9. 9 Málaga rozará los 40 grados pero no estará en aviso por calor este lunes
  10. 10 Cómo actuar (y qué evitar) ante una picadura de medusa en la playa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Europa apoya la «paz justa» en Ucrania que busca EE UU pero sin cesiones a Rusia

Europa apoya la «paz justa» en Ucrania que busca EE UU pero sin cesiones a Rusia