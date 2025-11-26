Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La ministra de Hacienda británica, Rachel Reeves, este miércoles en la Cámara de los Comunes. AFP

La filtración del ajuste fiscal agudiza la fragilidad del Gobierno de Starmer

La oposición califica de «indignante» la difusión «por error» de un plan que el Ejecutivo impulsa para evitar los recortes en el gasto social

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:06

Comenta

La presentación este miércoles del llamado 'Autumn Budget', la actualización anual de otoño en la que el Gobierno del Reino Unido revisa su plan fiscal, ... quedó marcada por un incidente que acentuó la sensación de fragilidad que atraviesa el Gobierno, en uno de sus momentos más bajos desde que el Partido Laborista regresó al poder el año pasado. Y es que antes de que la ministra de Economía, Rachel Reeves, compareciera ante la Cámara de los Comunes, la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR) publicó por error el análisis completo del plan fiscal. El organismo se disculpó por lo que definió como un «error técnico», una explicación que no impidió que la oposición lo calificara de «indignante».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una empresa despide a una trabajadora por faltar cuatro días sin justificación y acaba condenada a readmitirla o a indemnizarla con 8.300 euros
  2. 2 Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista
  3. 3 Conmoción en Torrox por la muerte de los Rabah, una familia «humilde y trabajadora»
  4. 4 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  5. 5 Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista
  6. 6 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  7. 7 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  8. 8 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  9. 9 Cuatro torres, pasarelas al Civil y al Materno, un gran bulevar y un amplio vestíbulo, claves del tercer hospital de Málaga
  10. 10 Muere un motorista de 51 años en un accidente en Fuengirola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La filtración del ajuste fiscal agudiza la fragilidad del Gobierno de Starmer

La filtración del ajuste fiscal agudiza la fragilidad del Gobierno de Starmer