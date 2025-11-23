Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El primer ministro Starmer atraviesa su mayor crisis interna. AFP

Starmer afronta su mayor crisis interna y algunos laboristas preparan una posible sucesión en Downing Street

La situación económica del país y las políticas «erráticas» del Gobierno han restado popularidad al primer ministro y han avivado las voces críticas dentro del propio partido

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Domingo, 23 de noviembre 2025, 10:08

Comenta

El primer ministro británico, Keir Starmer, atraviesa uno de los momentos más delicados desde que llegó al poder el año pasado, una victoria electoral que ... muchos calificaron entonces de histórica. Hoy, esas mismas filas se encuentran sumidas en el desconcierto y la división, con un liderazgo cada vez más cuestionado y una caída de popularidad sin precedentes para un jefe de Gobierno en el Reino Unido. Según el último sondeo de Ipsos, sólo un 13% de la población se declara satisfecha con su gestión, frente a un 79% que expresa descontento, lo que arroja un saldo neto de - 66 puntos, el más bajo en toda la serie histórica de la consultora. Como subrayó su analista Keiran Pedley, «ningún primer ministro ha registrado un nivel de insatisfacción tan alto desde que existen nuestros registros».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por matar a su expareja, de 60 años, en una casa de Rincón de la Victoria
  2. 2 Detienen a un taxista por arrastrar a un cliente que se agarró a la puerta para que no se llevara su maleta en Fuengirola
  3. 3 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga
  4. 4 La nueva tasa de basura oscilará entre los 96 y los 248 euros anuales para las viviendas
  5. 5 La advertencia de la Agencia de Protección de Datos sobre las balizas V16 obligatorias para los vehículos a partir de enero
  6. 6 El crimen de Rincón: el detenido acabó con la vida de su exmujer a puñaladas
  7. 7 Una furgoneta envuelta en llamas complica el tráfico en la A-45 en Casabermeja
  8. 8

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  9. 9 Detenido un joven de 23 años en Ronda tras una alerta americana por tenencia de pornografía infantil
  10. 10 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Starmer afronta su mayor crisis interna y algunos laboristas preparan una posible sucesión en Downing Street

Starmer afronta su mayor crisis interna y algunos laboristas preparan una posible sucesión en Downing Street