Pedro Sánchez, ligeramente apartado en la última cumbre de la OTAN EP

Europa excluye a España de su diálogo sobre Ucrania

La ComisiónEuropea publica una resolución con la firma de varios líderes, entre los que no se encuentra Pedro Sánchez

Antón Etxebarria

Domingo, 10 de agosto 2025, 18:45

Desde el principio de la invasión, Pedro Sánchez ha mostrado su apoyo a Ucrania. Ha visitado Kiev en varias ocasiones y su homólogo ucraniano, Volodímir ... Zelenski, le ha agradecido a menudo la ayuda recibida, ya hayan sido tanques Leopard o equipos de generación energética. Los dos mandatarios hablaron por última vez el sábado y plasmaron su buena sintonía en sus respectivas cuentas de la red socialX. Sánchez exigió «una paz justa y duradera que respete la independencia y la soberanía de Ucrania» y Zelenski aplaudió que tengan «la misma visión».

