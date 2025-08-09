Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Volodímir Zelenski y Pedro Sánchez, en uno de sus encuentros en Bruselas. Moncloa

Sánchez cierra filas con Zelenski: «Nada sobre Ucrania sin Ucrania»

El presidente español coincide en una llamada telefónica con su homólogo de Kiev en no ceder territorios a Rusia e insta a la unidad de los socios europeos

T. Nieva

Sábado, 9 de agosto 2025, 17:46

El mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, han coincidido este sábado tras una conversación telefónica en que tanto ... Europa como Kiev deben ser actores instrumentales para resolver el conflicto con Rusia. Así lo han dejado claro en su primer diálogo tras anunciarse la víspera que el próximo viernes se reunirán a dos bandas el líder estadounidense, Donald Trump, y el jefe del Kremlin, Vladímir Putin.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido muy grave un trabajador en Málaga tras caerle encima un torito elevador con 3.000 kilos
  2. 2 La piscina más grande de Europa está en Andalucía (y solo cuesta 4 euros)
  3. 3 Un incendio en la Mezquita de Córdoba hace saltar las alarmas
  4. 4 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  5. 5 Fallece en Marbella a los 80 años el empresario italiano Paolo Ghirelli
  6. 6 El crucero de Virgin se despide de la Bahía con un cariñoso mensaje a Málaga
  7. 7 Huyen de una tienda con una treintena de artículos robados tras zarandear y sacar una navaja a la dependienta en Fuengirola
  8. 8 Colapsa el techo de la capilla de la Mezquita de Córdoba donde se originó el incendio
  9. 9 Muere una mujer de 60 años en la playa de Fuengirola
  10. 10 El trámite obligatorio en el SEPE para no dejar de cobrar la prestación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sánchez cierra filas con Zelenski: «Nada sobre Ucrania sin Ucrania»

Sánchez cierra filas con Zelenski: «Nada sobre Ucrania sin Ucrania»