Dos mujeres corren por una calle de Sarajevo en pleno asedio de la capital bosnia. AFP

¿Encubrieron las autoridades italianas las 'cacerías humanas' de Sarajevo?

La investigación abierta por la Fiscalía de Milán debe aclarar por qué las instituciones políticas y judiciales del país no actuaron contra los 'francotiradores de fin de semana' en los años 90

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:12

Comenta

Se conocía como 'Sniper Alley' (el Pasaje de los Francotiradores) al cruce de dos amplias avenidas de Sarajevo donde cientos de personas perdieron la vida ... tras tener la mala fortuna de entrar en las mirillas de los fusiles de precisión de los milicianos serbo-bosnios que cercaron la ciudad entre 1992 y 1996. Fue el asedio más largo de la historia contemporánea y en él fallecieron más de 11.000 civiles. Dentro de la interminable lista de horrores de todo tipo que marcaron la guerra en la antigua Yugoslavia, esta semana ha provocado una enorme conmoción social la noticia de que la Fiscalía de Milán investiga la posible participación de europeos y estadounidense en las 'cacerías humanas' de la capital bosnia. Hombres ricos pagaban por apostarse en las colinas alrededor de la urbe para disparar impunemente desde allí a la población.

