Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una pareja corre por una calle de Sarajevo en pleno asedio de la capital bosnia. Reuters

La alcaldesa de Sarajevo denunció en 2022 las 'cacerías humanas' de los 90

Benjamina Karić presentó el caso ante la Fiscalía de su país pero la investigación no se ha abierto hasta que ahora actúa la justicia de Italia

Alin Blanco

Alin Blanco

Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:44

Comenta

El escritor y periodista Ezio Gavanezzi ha denunciado esta semana ante la Fiscalía de Milán los atroces 'safaris humanos' que sucedieron en los años 90 ... durante el asedio a Sarajevo y en los que supuestamente participaron varios adinerados ciudadanos italianos. En 2022, cuando el documental 'Sarajevo Safari' del director esloveno Miran Zupanič salió a la luz, la que entonces era alcaldesa de la capital bosnia, Benjamina Karić, tomó cartas en el asunto. Impactada por los crudos testimonios del reportaje, se dirigió a las autoridades y presentó una denuncia formal. La investigación solicitada a la Fiscalía de Bosnia y Herzegovina no llegó a iniciarse. Tres años más tarde, en agosto de 2025, la socialdemócrata trasladó el caso a través de la embajada italiana a la Fiscalía de Milán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Renfe lanza billetes por 7 euros para viajar de Málaga a Madrid en Avlo
  2. 2 Roban 5.000 euros a una vendedora de la ONCE de Málaga tras tenderle una trampa
  3. 3 Detectan listeria en quesos de varias marcas vendidos en España
  4. 4 ¿Se está haciendo algo para evitar el colapso diario en la zona Este de la Gran Málaga?
  5. 5 El Supremo condena a los propietarios de un chalet a quitar el cierre de una terraza: las viviendas unifamiliares adosadas también están sujetas a la LPH
  6. 6 En libertad el detenido por el accidente en el que murió un joven de 18 años en Coín
  7. 7 La borrasca Claudia deja más de 60 litros en Málaga y seguirá lloviendo todo el fin de semana
  8. 8 Málaga, en aviso amarillo todo el fin de semana por lluvias
  9. 9 Resuelto el asesinato de los Jardines de Picasso: detenido por matar a golpes a un indigente mientras dormía
  10. 10 El Hospital de Día Oncohematológico del Clínico entra en funcionamiento con el triple de su capacidad actual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La alcaldesa de Sarajevo denunció en 2022 las 'cacerías humanas' de los 90

La alcaldesa de Sarajevo denunció en 2022 las &#039;cacerías humanas&#039; de los 90