Dirigentes europeos y árabes se conjuran para que el plan de Trump vaya más allá de la liberación de rehenes

El presidente francés, Emmanuel Macron, se felicitó este jueves por «el acuerdo histórico» entre Israel y la milicia palestina Hamás bajo el amparo de los ... Estados Unidos de Donald Trump. «Quiero felicitar al presidente Trump por su compromiso personal, al emir de Catar y al primer ministro» de Emiratos Árabes Unidos, aseguró el jefe del Estado galo, que también mencionó a los mandatarios de Turquía y Egipto. Pronunció esas palabras en el arranque de una reunión en París entre ministros de Asuntos Exteriores de países europeos, árabes, así como de Indonesia, Canadá y Pakistán. La cumbre ganó en relevancia al coincidir con el pacto entre el Gobierno israelí y la organización islamista.

Los dirigentes presentes en el Ministerio de Asuntos Exteriores francés se conjuraron para que ese pacto no se quede en la fase inicial -debe permitir la liberación de los últimos rehenes israelíes y un alto el fuego en la devastadora guerra de Gaza- y vaya más allá. «El trabajo y nuestra responsabilidad no se detienen en esta primera etapa (…) ni en un pequeño grupo de países en conflicto. Por este motivo, nuestro encuentro de hoy (jueves) es tan importante y se inscribe en una complementariedad completa con la iniciativa americana», destacó Macron durante la reunión, a la que asistió el titular español del ramo, José Manuel Albares.

Macron, que antes del encuentro se había reunido en el Elíseo el miércoles con el príncipe heredero de Jordania y con el primer ministro de Catar, insistió en «la complementariedad» entre la cumbre en París y el plan de paz de Trump. No resultó anodino que lo hiciera, porque esa reunión había sido organizada en el marco de la alianza entre Francia y Arabia Saudí, que impulsó en los últimos meses dos conferencias en la ONU sobre la solución de los dos Estados (Israel y Palestina).

Esa iniciativa, que desembocó en septiembre en el reconocimiento francés, británico y de otros ocho países del Estado palestino, tenía como objetivo presionar a Trump y al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quienes la criticaron con dureza. Una vez la Casa Blanca anunció su plan de paz, que incluye la creación de un Estado palestino a medio o largo plazo, eso permitió cierta convergencia en las visiones respecto a la situación en Gaza entre Washington, París y otras capitales europeas y árabes.

«Apoyo unánime»

«Una de las conclusiones de esta reunión en París es un apoyo unánime a los esfuerzos del presidente Trump», declaró el ministro galo de Exteriores, Jean-Noël Barrot, en la rueda de prensa final. «Pero vamos a poner una atención particular en las siguientes fases», añadió el dirigente, que subrayó la importancia de la ayuda humanitaria y «el esfuerzo para que pueda crearse la fuerza internacional de seguridad que garantizará la seguridad de los palestinos».

El pacto abre «un camino de esperanza que esperamos aquí en París, europeos y árabes, poder ir ensanchando», afirmó Albares en el Quai d'Orsay. El dirigente del PSOE insistió en la necesidad de «dar pasos decisivos para implementar la solución de dos Estados» y que «tenemos que abordar las cuestiones de gobernanza, seguridad y reconstrucción» del enclave palestino. Al ser preguntado sobre si España participará en la «fuerza internacional», Albares lanzó balones fuera: «Estamos muy lejos todavía de eso, todavía no se ha planteado algo así».

Los países presentes en París consideran que las distintas etapas resultan fundamentales para evitar que el acuerdo se limite a una tregua de unos pocos meses, como sucedió a principios de año con el primer alto el fuego. «La paz siempre es frágil», advirtió Macron. Para garantizarla, pidió que no solo se vigile la situación en Gaza, sino también en los territorios ocupados de Cisjordania.