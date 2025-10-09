Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Emmanuel Macron, durante la cumbre celebrada este jueves en París. AFP

Dirigentes europeos y árabes se conjuran para que el plan de Trump vaya más allá de la liberación de rehenes

El presidente francés, Emmanuel Macron, se felicita por «un acuerdo histórico», pero advierte en una cumbre en París de que «la paz es frágil»

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Jueves, 9 de octubre 2025, 21:32

El presidente francés, Emmanuel Macron, se felicitó este jueves por «el acuerdo histórico» entre Israel y la milicia palestina Hamás bajo el amparo de los ... Estados Unidos de Donald Trump. «Quiero felicitar al presidente Trump por su compromiso personal, al emir de Catar y al primer ministro» de Emiratos Árabes Unidos, aseguró el jefe del Estado galo, que también mencionó a los mandatarios de Turquía y Egipto. Pronunció esas palabras en el arranque de una reunión en París entre ministros de Asuntos Exteriores de países europeos, árabes, así como de Indonesia, Canadá y Pakistán. La cumbre ganó en relevancia al coincidir con el pacto entre el Gobierno israelí y la organización islamista.

