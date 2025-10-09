Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Celebración por las calles de Khan Younis. Reuters

Júbilo y dudas en Gaza y Tel Aviv: «No puedo parar de reír y de llorar»

«Un día mágico». ·

El acuerdo ha provocado una explosión de alegría entre los palestinos, y también entre las familias de los rehenes israelíes, pero por debajo late el recelo

Carlos Benito

Jueves, 9 de octubre 2025, 18:03

Comenta

La alegría es más fácil de retratar que la cautela, de manera que el material gráfico llegado este jueves desde Israel y desde Gaza muestra ... una desbordante y unánime explosión de gozo. Unos y otros, desde los familiares de los rehenes concentrados en Tel Aviv hasta los palestinos desplazados a Khan Younis, comparten por una vez un mismo sentimiento de alivio y esperanza: se han multiplicado los cantos, los bailes, los abrazos y los aplausos en corro y han ondeado sin cesar las banderas. Pero en ambos lados, como si se estuviesen mirando en un espejo, se detecta también la arraigada veta de la desconfianza, con voces que reclaman prudencia y paciencia ante un proceso largo, difícil, regido por una hoja de ruta que peca de indefinición en algunos puntos decisivos.

