Dimite el primer ministro de Francia Sébastien Lecornu horas después de presentar su primer Gobierno
El galo, designado el 10 de septiembre, renuncia ante la amenaza de una moción de censura exitosa y después de que su gabinete no gustara a la derecha republicana, su socio minoritario
París
Lunes, 6 de octubre 2025, 09:55
Nuevo episodio en el polvorín permanente en que se ha convertido la política en Francia. El primer ministro galo, Sébastien Lecornu, ha presentado este lunes ... por la mañana su dimisión, que ha sido aceptada por el presidente, Emmanuel Macron. Ha tomado esta decisión menos de un mes después de haber asumido el cargo el 10 de septiembre. Su renuncia llega tras el anuncio de la composición de su gabinete, con 18 ministros, la mayoría heredados del anterior Gobierno, el domingo por la tarde.
La composición de ese gabinete claramente continuista respecto al Ejecutivo de su predecesor, François Bayrou, obligado a dimitir el 9 de septiembre tras perder un voto en la Asamblea Nacional, no solo había enfurecido a los partidos de las oposiciones (izquierda insumisa, socialistas, derecha radical lepenista…) que amenazaban con votar una moción de censura en los próximos días, sino que tampoco gustó a los socios minoritarios de la derecha tradicional de Los Republicanos, que amenazaban con salir del Ejecutivo pocas horas después de su formación.
