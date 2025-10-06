Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sébastien Lecornu.

Dimite el primer ministro de Francia Sébastien Lecornu horas después de presentar su primer Gobierno

El galo, designado el 10 de septiembre, renuncia ante la amenaza de una moción de censura exitosa y después de que su gabinete no gustara a la derecha republicana, su socio minoritario

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Lunes, 6 de octubre 2025, 09:55

Nuevo episodio en el polvorín permanente en que se ha convertido la política en Francia. El primer ministro galo, Sébastien Lecornu, ha presentado este lunes ... por la mañana su dimisión, que ha sido aceptada por el presidente, Emmanuel Macron. Ha tomado esta decisión menos de un mes después de haber asumido el cargo el 10 de septiembre. Su renuncia llega tras el anuncio de la composición de su gabinete, con 18 ministros, la mayoría heredados del anterior Gobierno, el domingo por la tarde.

diariosur Dimite el primer ministro de Francia Sébastien Lecornu horas después de presentar su primer Gobierno

