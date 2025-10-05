Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lecornu anunció el domingo la composición de su gabinete. AFP

Lecornu revalida la coalición entre macronistas y derecha republicana en un Gobierno continuista

El primer ministro de Francia anuncia la composición de un Ejecutivo en el que repite la mayoría de los integrantes del gabinete saliente del destituido François Bayrou

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Domingo, 5 de octubre 2025, 21:22

Comenta

Tras haber batido un récord de lentitud en Francia a la hora de componer un Gobierno -más de 25 días-, el primer ministro, Sébastien Lecornu, ... ha desvelado finalmente este domingo a última hora de la tarde los principales miembros de su gabinete. El nuevo Ejecutivo galo incorpora pocas novedades y resulta claramente continuista respecto al de François Bayrou, obligado a dimitir el 9 de septiembre tras perder un voto de confianza en la Asamblea Nacional. Consiste en una repetición de la coalición entre los partidos afines al presidente, Emmanuel Macron, y la derecha tradicional de Los Republicanos (LR).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El joven asesinado en Marbella el viernes es un rapero sueco
  2. 2 El Banco de España vigilará estas transferencias a partir de octubre
  3. 3

    Las fotos inéditas de la Desbandá que ocultó la dictadura
  4. 4 De un calor de agosto a posibles lluvias: el tiempo cambiante que llega a Málaga esta semana
  5. 5 ¿Por qué el precio de las coquinas se ha triplicado en unos pocos años?
  6. 6 Cortes de tráfico este lunes por las obras del metro: nuevas calles afectadas
  7. 7 Poner una pegatina de alarma de seguridad en casa sin tener contratado el servicio puede salir muy caro
  8. 8 Ocho heridos en un incendio en una lancha turística en el puerto de Fuengirola
  9. 9 La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en Villanueva de la Concepción
  10. 10 La cara más humana de la Policía: una cama ortopédica para María Elena, herida grave en un atropello

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Lecornu revalida la coalición entre macronistas y derecha republicana en un Gobierno continuista

Lecornu revalida la coalición entre macronistas y derecha republicana en un Gobierno continuista