La Justicia francesa declara culpable a Sarkozy en el caso de la supuesta financiación libia de su campaña de 2007

La corte de París le condena por el delito de asociación delictiva, pero lo absuelve por el de financiación electoral ilegal

Enric Bonet

Enric Bonet

Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:12

El Tribunal de París ha declarado culpable este jueves al expresidente francés Nicolas Sarkozy por el más grave de sus múltiples casos de corrupción. La ... corte presidida por Nathalie Gavarino lo ha condenado en el juicio sobre la supuesta financiación de su campaña presidencial de 2007 por la dictadura libia de Muamar el Gadafi. Ha reconocido su culpabilidad por el delito de asociación delictiva, pero lo ha absuelto por el de financiación electoral ilegal.

