Muere el empresario que presuntamente tuvo un rol clave en la financiación libia de la campaña de Sarkozy

Apenas dos días antes de que el Tribunal de París pronuncie el jueves la sentencia sobre el caso libio, ha muerto este martes el empresario ... franco-libanés Ziad Takieddine a los 75 años. Este sulfuroso intermediario presuntamente dio en 2006 y 2007 varios millones de euros procedentes de la dictadura de Muamar el Gadafi a Nicolas Sarkozy, entonces ministro francés del Interior, y su equipo de campaña para las elecciones presidenciales. Su abogado ha informado de su deceso -se desconocen los motivos- en el Líbano. Desde hacía años, se encontraba fugado en su país natal para evitar las consecuencias judiciales por el caso libio y el affaire Karachi, por el que ya lo habían condenado en su ausencia en 2020 a cinco años de prisión.

Takieddine, junto con el franco-argelino Alexandre Djouhri, al que también juzgan en el caso libio, era uno de los intermediarios más mediáticos en el país vecino. Su especialidad consistía en los contratos de ventas de armas entre Francia y países de África y Oriente Medio. La Justicia francesa confirmó en 2020 que una parte de las comisiones que recibió en una venta de fragatas a Arabia Saudí y submarinos a Pakistán había servido para financiar la campaña presidencial del conservador Édouard Balladur en 1995. Los magistrados se pronunciarán el jueves sobre la posibilidad de que Sarkozy, que antaño fue uno de los discípulos de Balladur, hubiera utilizado al intermediario franco-libanés para tejer un «pacto de corrupción» con el dictador libio Gadafi.

Este empresario dijo a los medios galos en 2012 que «era cierta» la sospecha de que el expresidente había financiado su campaña presidencial de 2007 con petrodólares de Libia. En 2016, explicó a Mediapart -ese diario digital destapó el caso de la supuesta financiación libia- que había dado cinco millones de euros en maletas a Sarkozy y a Claude Guéant, que en el momento de los hechos era su director de gabinete. Además, Takieddine confirmó esa misma versión en varios interrogatorios con jueces de instrucción.

No obstante, el intermediario franco-libanés cambió de versión a finales de 2020. En una entrevista para la cadena BFM TV y la revista 'Paris Match', defendió que el exjefe del Estado galo no se había beneficiado de los petrodólares de Libia. Los magistrados sospechan que esa afirmación pudo deberse a un soborno. Por ese motivo, imputaron en 2023 por ese presunto delito a Sarkozy, su esposa Carla Bruni y a Mimi Marchand, una influyente y muy controvertida figura de la prensa del corazón en Francia.

Otros 11 procesados

La Fiscalía pidió a finales de marzo siete años de prisión y una multa de 300.000 euros para el exmandatario por la trama libia. Además del líder antaño de la derecha tradicional, también juzgan a otros 11 hombres, entre ellos, tres exministros franceses (Guéant, Brice Hortefeux y Éric Woerth). Si el Tribunal de París condena el jueves a Sarkozy, supondría su mayor revés a nivel judicial, y eso que ya lo han castigado con penas de presión por el caso de las escuchas judiciales y el de la financiación ilegal de su campaña presidencial de 2012.

El presidente de Francia entre 2007 y 2012 siempre ha defendido su inocencia en este caso, de la misma manera que lo hizo en los otros en que fue declarado culpable. Y acusó a Takieddine de ser un «gran manipulador». Debido a su muerte, el empresario no podrá comentar la sentencia de un caso descrito en la prensa gala como «quizás el más loco y grave» en la historia de la Quinta República.