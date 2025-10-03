Un ataque ruso mata por primera vez a un periodista con un dron

Rusia lanzó este viernes un nuevo «ataque combinado masivo» contra Ucrania durante la madrugada de este viernes con 381 drones y 35 misiles de largo ... alcance. El bombardeo estuvo minuciosamente diseñado para destruir las capacidades gasísticas de la exrepública soviética con el fin de abocar a su población a un duro invierno sin calefacción. La situación más crítica se registra ahora en las regiones de Járkov, Sumi y Cherníguiv, duramente castigadas por los ataques nocturnos y que han sufrido daños muy graves en su infraestructura energética.

En esta ocasión, Moscu ha ido a por el abastecimiento de gas, del mismo modo que en los anteriores tres inviernos ha hostigado el suministro eléctrico. Sergii Koretsky, director ejecutivo de Naftogaz, la gran compañía abastecedora ucraniana, admitió que sufrió «daños críticos» y acusó al Kremlin de fomentar el «terrorismo deliberado» contra civiles porque estos bombardeos «no tienen sentido desde un punto de vista militar».

Las defensas antiaéreas permanecieron activas toda la noche, pero no pudieron impedir que 78 drones de combate y 18 misiles impactaran contra sus objetivos. Los bomberos se desplegaron envarias regiones para sofocart los incendios provocados por «el mayor ataque masivo contra la infraestructura de producción de gas desde el inicio de la guerra».

Los aviones no tripulados también causaron la muerte del fotoperiodista francés Antoni Lallican, de 37 años, en lo que supone el primer fallecimiento de un profesional de este gremo que fallece asesinado por un dron. Un periodista local, George Ivanchenko, le acompañaba y resultó herido en el mismo ataque.

Los dos trabajadores llevaban el equipo de protección correspondiente, incluido un chaleco antibales con la palabra 'Prensa' en grandes letras, Las federaciones de periodistas mostraron su repulsa por el crimen y solicitaron la apertura de investigación.

Antoni Lallican, afincado en París, colaboró en 'Le Monde', 'Le Figaro', 'Libération', 'Der Spiegel' o, 'La Presse'. Poco después de iniciada la invasión rusa en febrero de 2022, se trasladó a Ucrania para documentar los estragos de la guerra en el Donbás. Ganó el Premio Victor Hugo de Fotografía Comprometida el año pasado. Diecisiete periodistas han sido asesinados en este conflicto armado.

El Gobierno prevé afrontar de manera inmediata la reconstrucción de las infraestructuras gasísticas, aunque es consciente de que los bombardeos supondrán una merma en el suministro. Fuentes de la compañá energética creen que «millones de personas» pasaran graves dificultades este invierno. A los producidos este viernes se suman los destrozo causados en anteriores ofensivas, que implican que, desde marzo, el abastecimiento se haya reducido un 40%.

El presidente, Volodímir Zelenski, denunció «los rusos buscan maneras de causar más daño a nuestra gente»; en este caso, dejándola sin protección justo cuando «comienza la campaña de calefacción». El líder ucraniano se dirigió también en tono crítico a su comando de defensa antiaérea: «Espero mayores resultados», les advirtió tras comprobar que un alto número de misiles logró llegar a sus objetivos. Zelenski prometió que Kiev aumentará los ataques de largo alcance sobre Rusia, como el misil que este viernes mismo alcanzó una refinería a 1.400 kilómetros de distancia.