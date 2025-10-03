Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de un ataque ucraniano contra una refinería rusa en la región de Riazán. Reuters

Rusia teme la escasez de gasolina por los ataques de Kiev

Las incursiones con drones ucranianos han mermado la capacidad de refinar petróleo de una de las principales potencias en hidrocarburos

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Viernes, 3 de octubre 2025, 17:57

Comenta

La periferia de Rusia sufre escasez de gasolina: regiones como el Lejano Este, el Volga y parte del Ártico ruso tienen problemas de suministro. Las ... autoridades de Moscú no paran de poner parches para solucionar este problema, extraño en un país que tiene ingentes cantidades de hidrocarburos (el segundo en producción de gas, el tercero en petróleo). El último de ellos a nivel estatal ha sido el pasado miércoles cuando las autoridades han eliminado los aranceles a la gasolina importada y autorizaron el uso de monometilanilina para aumentar el octanaje del combustible, algo que estaba prohibido por ley pero se permitirá mientras hay este problema.

