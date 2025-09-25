Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vehículos del ejército alemán. Reuters

Alemania realiza las mayores maniobras militares desde la Segunda Guerra Mundial en plena tensión con Rusia

Unos 500 soldados, además de policías, bomberos y técnicos de emergencias, participan en Hamburgo en unos ejercicios para testar la respuesta a un eventual ataque en el Báltico

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:03

En medio de las tensiones entre la Alianza Atlántica y Rusia en el flanco oriental de la organización defensiva occidental, la ciudad-estado de Hamburgo ... vive desde este jueves y hasta el sábado las mayores maniobras militares desde la Segunda Guerra Mundial. A los 500 efectivos del Bundeswehr, el ejército federal, se han sumado policías, bomberos, el Servicio Técnico de Emergencias (THW) y las autoridades de la ciudad hanseática para buscar su coordinación y practicar supuestas situaciones en las que sea necesario el trabajo en equipo de todos ellos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los andaluces podrán deducirse hasta 100 euros de las cuotas del gimnasio en la declaración de la Renta
  2. 2 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  3. 3 Los acompañantes del sacerdote detenido en Torremolinos señalaron que llevaba «mucha droga»
  4. 4 Un ladrón se encontró el cadáver tiroteado de un joven en Fuengirola y le robó sus pertenencias
  5. 5 Hacienda empieza a pagar a los mutualistas jubilados: el mensaje que está enviando la Agencia Tributaria
  6. 6 Los supermercados más caros y baratos según la OCU (y lo que puedes ahorrarte en Málaga si eliges bien)
  7. 7

    Cinco millones de euros por un piso en la última torre construida en el litoral oeste de Málaga
  8. 8 Ya se puede vivir en Málaga TechPark: abre el primer edificio de «alojamiento flexible» con estudios a mil euros el mes
  9. 9 El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas defendió a un cura acusado de pederastia hace dos años
  10. 10 San Diego Comic-Con Málaga recibe a los héroes: miles de personas acceden ya al paraíso friki

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Alemania realiza las mayores maniobras militares desde la Segunda Guerra Mundial en plena tensión con Rusia

Alemania realiza las mayores maniobras militares desde la Segunda Guerra Mundial en plena tensión con Rusia