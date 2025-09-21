Cazas alemanes interceptan un avión-espía ruso sobre el mar Báltico

Dos cazabombarderos de la Luftwaffe, la fuerza aérea alemana, han interceptado este domingo en el Mar Báltico a un avión de espionaje ruso cuando operaba ... sobre aguas internacionales sin plan de vuelo y con sus radiocomunicaciones apagadas, según informó un portavoz militar germano. Los dos aparatos del tipo Eurofighter despegaron de la base aérea de Rostock-Lage, al norte del país, tras recibir una alerta de la OTAN.

Tras interceptar el avión ruso, del tipo Ilushin II-20M, y los cazas alemanes le acompañaron en su vuelo, hasta que el aparato pasó a ser escoltado por cazas suecos. Un portavoz de la Luftwaffe explicó que el avión espía volaba en un área internacional y que no violó espacio aéreo alguno. La situación en el Mar Báltico es actualmente tensa ante las reiteradas violaciones del espacio aéreo de países de la OTAN por aviones rusos.

Por ese motivo, la Luftwaffe ha incrementado el número de aparatos destinados a la defensa del espacio aéreo en el flanco oriental de la Alianza Atántica. Drones rusos invadieron la semana pasada el espacio aéreo de Polonia y Rumanía. Además, este viernes tres cazas rusos del tipo MIG-31 violaron el espacio aéreo de Estonia, en el que permanecieron 12 minutos antes de ser interceptados por cazas italianos por iniciativa de la OTAN.

Ese mismo día, Polonia denunció que dos cazas rusos habían sobrevolado a muy baja altura una plataforma petrolífera de la empresa Petrobaltic en el Mar Báltico. Aunque los aparatos rusos no invadieron el espacio aéreo polaco si violaron la zona de seguridad sobre dicha plataforma. Por primera vez en sus 34 años de pertenencia a la ONU, Estonia convocó por primera vez una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad por el incidente con los cazas rusos.

El gobierno de Tallin solicitó también una reunión de urgencia del consejo de la Alianza Atlántica tras la violación de su espacio aéreo. El ministerio de Defensa estonio destacó que el Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto abordar la invasión del espacio aéreo estonio este mismo lunes y que el Consejo de la OTAN se reunirá en Bruselas también al comienzo de la semana.

Poner a prueba a la OTAN

Carsten Breuer, general inspector del Bundeswehr y máximo militar germano, ha calificado los recientes incidentes aéreos protagonizados por aparatos rusos de violaciones sin precedentes del espacio aéreo de países de la OTAN. «Da igual si ha sido a propósito o de manera no intencionada, Putin solo quiere observar nuestras reacciones. No hace sino poner a prueba a la Alianza Atlántica», dijo Breuer.

El Ilushin II-20M es un aparato de espionaje ruso operativo desde 1978 que lleva dos motores de hélices. Está equipado con dispositivos especiales para la inteligencia electrónica (ELINT) y la inteligencia de comunicaciones (COMINT). La carcasa con forma de cigarro situada debajo del fuselaje contiene el radar aerotransportado de barrido lateral (SLAR) Igla-1.

Este se utiliza para fines de cartografía y representación radar. En otra carcasa situada en el lateral del fuselaje se encuentra una gran cámara A-87P. Para recopilar los datos electrónicos, se han instalado varias antenas en el fuselaje. Las dos antenas grandes situadas en la parte superior del fuselaje se utilizan para la comunicación por satélite. De este modo, el Il-20M puede transmitir información casi en tiempo real al comando en tierra.