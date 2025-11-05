Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los copresidentes de AfD, Alice Weidel y Tino Chrupalla, el martes en el Bundestag. EFE

Acusan a la ultraderechista Alternativa para Alemania de espiar para Rusia

Diputados de la formación extremista solicitan sistemáticamente información sensible sobre el ejército federal y las infraestructuras críticas

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:39

Comenta

La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) se ha convertido en sospechosa de recabar información sensible del Bundeswehr, el ejército federal, y de infraestructuras críticas germanas ... para entregar a Rusia. Tanto es así que el Bundestag, la Cámara Baja, debatió este miércoles sobre la posibilidad de que políticos de la formación extremista estén trabajando como espías al servicio de Moscú.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet eleva a naranja el aviso por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en la provincia de Málaga
  2. 2 Una niña de Fuengirola revela en su diario supuestas agresiones sexuales de un profesor
  3. 3 Aemet afina la alerta naranja para Málaga: esta es su previsión de lluvia por zonas
  4. 4

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  5. 5 Málaga ya tiene fecha para el encendido del alumbrado de Navidad 2025
  6. 6

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  7. 7 El vuelco de un camión en la A-7 provoca retenciones a la altura de Chilches durante toda la mañana
  8. 8 Llegan a Málaga las tartas de queso virales en Japón
  9. 9 Un juez obliga al propietario de un local a pagar una derrama de 7.600 euros para sustituir el ascensor de la comunidad que no usa
  10. 10 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Acusan a la ultraderechista Alternativa para Alemania de espiar para Rusia

Acusan a la ultraderechista Alternativa para Alemania de espiar para Rusia